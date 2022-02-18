Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'e benzerliği gündem oldu
Son olarak 'Masumlar Apartmanı' isimli dizide 'İnci' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, 'Bergen' filmi beyazperdede izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Ünlü oyuncunun başrolünde oynadığı film merakla beklenirken, Instagram hesabından yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı. Abdullah'ın Bergen'e olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.
Sanatçı Bergen'in hayatının anlatılacağı ve başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı "Bergen" filmi için geri sayım sürüyor. Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis Serbest karakterini oynuyor.
Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı ve oyuncu kadrosunda Tilbe Saran, Nergiz Öztürk ve Şebnem Sönmez'in yer aldığı Bergen filmi 14 Ekim'de sete çıkmıştı.
4 MART'TA İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK
Bergen'in annesini Tilbe Saran, en yakın arkadaşı Nadire'yi Nergis Öztürk, abisini Çağdaş Tekin, ablasını Damla Cercisoğlu canlandıracak. Gazino patronuna ise Ali Seçkiner Alıcı hayat verecek. Film, 4 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatılacağı Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor. Yapımın müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.
Filmde Bergen sadece bir 'kurban' değil, müzisyen yönüyle öne çıkan bir kahraman olarak anlatılıyor.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH PAYLAŞTI, BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ
Filmde Bergen’i canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı fotoğraf ise görenleri şaşırttı. Bergen filminin yeni afişini paylaşan oyuncunun Bergen'le olan benzerliği olay oldu.
Farah Zeynep Abdullah'ın takipçileri "Bu benzerlik normal değil”, “Ben zaten Bergen sandım”, “Bergen’e, Bergen'den daha çok benzemiş" gibi yorumlar yaparken filmin vizyona gireceği tarihi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.
İşte Bergen filminin o afişi…
04.03 ?? b e r g e n pic.twitter.com/T4xnKKhn1Y— Farah Zeynep Abdullah (@fzaofficial) February 17, 2022
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