'Bergen'e Saygı' albümünün çıkış tarihi belli oldu

Sanatçı Bergen’in hayatını konu alan filmiyle birlikte şarkıları da yakın zamanda sevenleriyle buluşacak. 8 Mart'ta çıkacak 'Bergen'e Saygı' albümünde, 8 kadın sanatçının seslendirdiği 8 Bergen şarkısı yer alacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2022 Salı, 09:44
'Bergen'e Saygı' albümünün çıkış tarihi belli oldu
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'Acıların kadını' olarak bilinen ve arabeskin en önemli isimlerinden Bergen'in hayat hikayesini anlatan ‘Bergen’ filmi, 4 Mart’ta beyazperdede izleyicisiyle buluşacak. 'Bergen' filmi ile birlikte, ‘Bergen'e Saygı’ albümü de 8 Mart’ta piyasada olacak.

8 KADIN SANATÇI 8 ŞARKI SESLENDİRECEK

NTV'nin aktardığı habere göre albümde, 8 ünlü şarkıcı, kendi müzik tarzında Bergen’in unutulmaz 8 şarkısını seslendirecek.

ALBÜMÜN GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Filmin yapımcılığını üstlenen Orchestra Content ve Bergen'in ailesi, şarkıları seslendiren bütün sanatçıların gönüllü olarak albümde yer aldıklarını ve albümün gelirinin tamamını Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne bağışlama kararı aldıklarını belirtti.

Bergen'e Saygı albümünde yer alacak ünlü sanatçılar ise şöyle:

Bade Derinöz, Ceylan Ertem, Derya Uluğ, Feride Hilal Akın, Gülşen, Jehan Barbur, Melek Mosso ve Melike Şahin.


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