Bergüzar Korel günlerdir çadır arıyor: 'AFAD hâlâ götürmedi çünkü...'
Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası Bergüzar Korel hem çocuklar hem de afetzedeler için seferber oldu. Oyuncu son paylaşımında "Maalesef hâlâ aynı ilanı paylaşmaya devam ediyorum çünkü hâlâ çadır yok AFAD hâlâ götürmedi" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Bergüzar Korel, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası depremzedeler için seferber oldu. Oyuncu son paylaşımında günlerdir çadır aradıklarını söyleyerek, tepki gösterdi.
Kendisi gibi oyuncu eşi Halit Ergenç ile birlikte Ahbap Derneği'ne 400 bin TL bağışta bulunan Korel paylaşımında, "Maalesef hâlâ aynı ilanı paylaşmaya devam ediyorum çünkü hâlâ çadır yok AFAD hâlâ götürmedi çünkü muhtara başvuru lazımmış muhtar vefat etmiş azayı da bulamıyorlar tabii ki kayıplarının peşindedir. Ne yapacağız bekleyelim çocuklar zatürre mi olsunlar?" ifadelerini kullandı.
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