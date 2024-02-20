Bergüzar Korel'in yeni dizisi 'Düğüm'ün galası yapıldı

Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:52

Güncelleme: 20.02.2024 - 13:00

Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak’ın paylaştığı OGM Pictures imzalı "Düğüm" dizisi, 23 Şubat’ta seyirciyle buluşacak.

Nefes nefese geçen sekiz bölümden oluşan polisiye gerilin türündeki dizinin kadrosunda; İbrahim Selim, Ece Dizdar, Itır Esen, Kaan Mirac Sezen, Beyza Şekerci, Umut Karadağ, Elif Uslusoy, Mina Derman ve Merve Nur Bengi rol alıyor. Can Ulkay’ın yönettiği dizinin galası pazartesi akşamı Goodspaces’da yapıldı.

DİZİNİN KONUSU

Dizide adalet aşığı bir kadın olan Neslihan Turhan, kayıp ve cinayet dosyalarının ele alındığı "Tek Gerçek" programını sunarken hayatının en büyük travmasını yaşar. Üzerine titrediği tek çocuğu Can’ın, arkadaşı Lal’i öldürmekle suçlanır. Bu durum Neslihan’ın dürüstlük ve adalet üzerine kurduğu dünyası altüst olur. Oğlunu korumakla; gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak arasında kalan Neslihan, hayatının en önemli kararıyla karşı karşıyadır

