'Camdaki Kız' dizisinde beraberlerdi, Nur Sürer ve Burcu Biricik 8 Mart’ta podyuma çıkacak

Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:37

Güncelleme: 19.02.2024 - 10:37

Nur Sürer çok özel bir etkinlikte görev alacak. Aydan Taş’ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 3. Kez düzenlediği gece bu yıl depremzede üniversite öğrencisi Geleceğin Güçlü Kadınları’na destek olmayı hedefliyor.

Son olarak "Aile" dizisinde seyirci karşısına çıkacak olan değerli oyuncu Nur Sürer Maslak TİM’de düzenlenen gecede düzenlenen defilede podyuma çıkacak.

Çağla Şıkel’in sunacağı, Derya Uluğ’un sahne alacağı gecenin bir başka değerli konuğu ise başarılı komedyen Tolga Çevik.

Gecede podyuma çıkacak diğer ünlü kadınlar ise şu şekilde:

Aslı İnandık, Aslıhan Malbora, Begüm Birgören, Bestemsu Özdemir, Burcu Biricik, Cansu Tosun, Cemre Baysel Deniz Baysal Yurtçu, Deniz Işın, Dilara Aksüyek, Ecem Özkaya, Esra Dermancıoğlu, Esra Ruşan, Evrim Alasya, Hazal Türesan, İrem Helvacıoğlu, Melisa Şenolsun, Melis İşiten, Merve Oflaz, Müjde Uzman, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Pelin Karahan, Şebnem Hassanisoughi ve Yüsra Geyik.

Defilede Nur Sürer "Camdaki Kız" dizisinde kızını canlandıran ve şu günlerde bebek bekleyen Burcu Biricik’le aynı defilede buluşmuş olacak.

