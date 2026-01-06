Berkan Karabulut-Lale Onuk çiftinin acı günü

Survivor 2020’nin dikkat çeken isimlerinden Berkan Karabulut, yarışmaya sonradan dahil olmasına rağmen sezonu dördüncü sırada tamamlamıştı. Karabulut, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Ünlü isim, sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk’a geçtiğimiz yıl Paris’te romantik bir evlenme teklifi etmişti. O anları Instagram hesabından paylaşan Karabulut, “Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk” sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Çift, geçtiğimiz ağustos ayında dünyaevine girmiş ve mutluluklarını sosyal medyada sık sık paylaşmaya devam etmişti. Ancak ikiliden bu kez üzücü bir haber geldi.

Berkan Karabulut, eşi Lale Onuk’un anneannesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Karabulut paylaşımında,

“Lalişimin anneannesini kaybettik. Mekânın cennet olsun Babçu” ifadelerine yer verdi.

Lale Onuk da anneannesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak acısını takipçileriyle paylaştı.