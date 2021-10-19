Berkay Ateş, Sibel Kekilli ve Pınar Deniz’in rol aldığı filmin vizyon tarihi belli oldu
Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken “Karanlık Gece” filminin konusu merak ediliyor. Berkay Ateş, Sibel Kekilli ve Pınar Deniz’in rol aldığı filmin vizyon tarihi belli oldu. Filmin galası İstanbul’da yapılacak.
Sibel Kekilli, Berkay Ateş, Pınar Deniz gibi oyuncuların rol aldığı “Karanlık Gece” filminin çekimleri Antalya’da tamamlandı.
Karanlık Gece filminin konusu ise işlenmiş bir cinayetin beyaz perdeye uyarlanması olacak.
Şubat ayında İstanbul’da yapılacak olan filmin galasına başrol oyuncusu Sibel Kekilli’nin katılacağı iddia ediliyor.
Filmin yönetmenliğini Özcan Alper üstlenirken yapımcılığını Baykuş Yapım’dan Bülent Makar, Nar Film’den Soner Alper ve BKM üstlendi.
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