Berkun Oya imzalı 'Cici'den ilk fragman

14 Ekim 2022 Cuma, 08:24

Netflix yapımı "Bir Başkadır" dizisiyle gündeme gelen Berkun Oya'nın yazıp yönettiği yeni filmi "Cici"nin ilk fragmanı izleyicilerle buluştu.

Netflix’in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Cici. Yazan ve yöneten Berkun Oya. 27 Ekim’de sadece Netflix’te” ifadesi kullanıldı.

Cici. Yazan ve yöneten Berkun Oya. 27 Ekim'de sadece Netflix'te. pic.twitter.com/KHjljyN5gr — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) October 13, 2022

KADRODA KİMLER VAR?

Filmin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, İncinur Daşdemir, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek, Şevval Balkan ve Yılmaz Erdoğan gibi isimler yer alıyor.

Acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir ailenin yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşmasını konu alan film, 27 Ekim'de Netflix'te izleyicilerle buluşacak.