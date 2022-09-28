Spotify'ın kuruluş hikayesini anlatan Netflix dizisi 'The Playlist'ten ilk fragman

28 Eylül 2022 Çarşamba, 16:44

Son dönemlerde kan kaybediyor olsa da dikkat çeken dizi ve film projeleri üzerinde çalışmalarını sürdüren Netflix, bir süredir Spotify'ın kuruluş hikayesini anlatan yeni bir dizi üzerinde çalışıyordu.

WebTekno'nun haberine göre; 'The Playlist' olarak isimlendirilen bu diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Netflix, yaklaşmakta olan dizinin fragmanını yayınladı.

6 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Sadece 6 bölümden oluşacağı açıklanan yeni dizinin yönetmen koltuğunda Per-Olav Sorensen oturuyor. Senaryosu Christian Spurrier tarafından yazılan dizi, oyuncu kadrosunda ise Edvin Endre, Christian Hillborg, Ulf Stenberg, Gizem Erdoğan ve Joel Lützow’a yer veriyor.

13 EKİM'DE YAYINDA

Netflix’in açıklamasına göre The Playlist, büyük şirketlerin çalkantılı müzik sektörünün gidişatını önlemeye çalıştığı, korsanlığın zirve yaptığı bir dönemde dünya genelinde ücretsiz ve yasal müzik yayını hizmeti sunarak tüm sektörde devrim yaratan İsveçli genç teknoloji girişimcisi Daniel Ek ve ortaklarını konu alıyor.

Şirketin açıklamasına göre The Playlist, doğrudan Spotify kurucularının gözünden anlatılan bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Spotify'ın kuruluş hikayesini anlatacak dizi 13 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.

İşte The Playlist'ten ilk fragman...