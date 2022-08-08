Kıvanç Tatlıtuğ başrolde: Netflix, Aşıklar Bayramı'nın fragmanını yayınlandı
Netflix'in Kıvanç Tatlıtuğ başrollü yeni yerli filmi "Âşıklar Bayramı"ndan ilk fragman yayınlandı. Film, 2 Eylül’de Netflix’te yayınlanacak.
Netflix, yeni yerli filmi "Âşıklar Bayramı"nın ilk fragmanını paylaştı. Kemal Varol’un aynı isimli romanından uyarlanan filmin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor.
"Âşıklar Bayramı", 2 Eylül’de Netflix’te yayınlanacak.
Kıvanç Tatlıtuğ‘un başrolde olduğu yapım için şu açıklama yapıldı:
"Avukat Yusuf (Kıvanç Tatlıtuğ) ile saz âşığı babası Heves Ali (Settar Tanrıöğen)’nin yolu, 25 yıllık ayrılıktan sonra çıktıkları uzun ve belki de son yolculukta kesişir. Kemal Varol’un ödüllü kitabı Âşıklar Bayramı’ndan uyarlanan, senaristliğini ve yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği filmde, baba ve oğul bir yandan geçmişleriyle diğer yandan gelecekleriyle olan sorunlarını çözmeye çalışırlar. Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği Âşıklar Bayramı, bağışlamak ve affedilmek, hayata yeniden tutunmak için çıkılan bu dokunaklı yolda, aynı zamanda insanın pişmanlıklarla örülmüş ruhuna bir yolculuktur."
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