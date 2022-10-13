Gibi dizisinin yeni sezonundan ilk fragman geldi

Exxen'de yayınlanan 'Gibi'nin üçüncü sezonundan fragman yayınlandı. Yeni sezon, 21 Ekim'den itibaren izleyicilerle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 14:33
Gibi dizisinin yeni sezonundan ilk fragman geldi
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Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı 'Gibi' dizisinin üçüncü sezonundan ilk fragman yayınlandı.

'Ölümlü Dünya' ve 'Cinayet Süsü' filmlerinin senarist ekibinde beraber çalışan Feyyaz Yiğit ile Aziz Kedi'nin birlikte kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Ömer Sinir üstleniyor. Dizinin 12 bölümlük birinci sezonu 2021'in ilk günü, 10 bölümlük ikinci sezonu ise 2021'in son günü izleyicilerle buluşmuştu. 

'Gibi' üçüncü sezonu, 21 Ekim'de Exxen'de başlayacak.

İşte Gibi'nin üçüncü sezonundan ilk fragmanı;


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