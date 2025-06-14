Berna Laçin'den Ali Yerlikaya'ya soru: O habere çok kızdı!

İsrail, dün “Operation Rising Lion” (Yükselen Aslan Operasyonu) adını verdiği geniş kapsamlı bir askeri harekât başlatarak İran'ı hedef aldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 200’ün üzerinde savaş uçağıyla İran’daki 100'den fazla stratejik noktayı vurdu. Saldırılarda, özellikle İran’ın nükleer tesisleri ile yüksek rütbeli askeri komuta merkezleri hedef alındı.

İsrail cephesinden yapılan açıklamalarda, operasyonun İran'ın nükleer programını "önemli ölçüde zayıflatmayı" amaçladığı belirtildi.

Ancak saldırılar yalnızca altyapı ile sınırlı kalmadı; İran’ın üst düzey askeri isimlerinin de hedef alındığı ve kayıplar olduğu ileri sürüldü.

İRAN'DAN KARŞI ATAK

Bu saldırılara İran’dan yanıt gecikmedi. Tahran yönetimi, İsrail’e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla misilleme yaptı. Gelen ilk bilgilere göre, İsrail topraklarına isabet eden saldırılar sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 90’dan fazla kişi yaralandı.

Başkent Tel Aviv’de birçok sivil yerleşim yeri ağır hasar aldı; Savunma Bakanlığı binasında çıkan yangın, sabaha kadar süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi.

LAÇİN'İN PAYLAŞIMINI HABERLEŞTİRDİLER

Kamuoyunda da birçok sanatçı ve ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de oyuncu Berna Laçin oldu.

Laçin, sosyal medyada dolaşıma giren İran’ın İsrail’e yönelik saldırı görüntülerine “Hay Allahımmmm korkunç” ifadeleriyle tepki verdi.

Laçin'in yaptığı paylaşımını haberleştire ise Yeni Akit gazetesi ise, habere “Berna Laçin, İsrail'in bombalandığını öğrenince fenalaştı” başlığını attı.

BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİ

Söz konusu haberi sosyal medya hesabından paylaşan Laçin, “N’oldu bir dezenformasyon yasası olacaktı?“ notunu düşerek, İçişleri Bakanlığı’nı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı etiketledi.