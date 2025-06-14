Berna Laçin'den Ali Yerlikaya'ya soru: O habere çok kızdı!

İsrail, dün “Operation Rising Lion” (Yükselen Aslan
Operasyonu) adını verdiği geniş kapsamlı bir askeri harekât başlatarak İran'ı
hedef aldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 200’ün üzerinde savaş
uçağıyla İran’daki 100'den fazla stratejik noktayı vurdu. Saldırılarda,
özellikle İran’ın nükleer tesisleri ile yüksek rütbeli askeri komuta merkezleri
hedef alındı.
İsrail cephesinden yapılan açıklamalarda, operasyonun
İran'ın nükleer programını "önemli ölçüde zayıflatmayı" amaçladığı
belirtildi.
Ancak saldırılar yalnızca altyapı ile sınırlı kalmadı;
İran’ın üst düzey askeri isimlerinin de hedef alındığı ve kayıplar olduğu ileri
sürüldü.
İRAN'DAN KARŞI ATAK
Bu saldırılara İran’dan yanıt gecikmedi. Tahran yönetimi,
İsrail’e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla misilleme
yaptı. Gelen ilk bilgilere göre, İsrail topraklarına isabet eden saldırılar
sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 90’dan fazla kişi yaralandı.
Başkent Tel Aviv’de birçok sivil yerleşim yeri ağır hasar
aldı; Savunma Bakanlığı binasında çıkan yangın, sabaha kadar süren çalışmalarla
kontrol altına alınabildi.
LAÇİN'İN PAYLAŞIMINI HABERLEŞTİRDİLER
Kamuoyunda da birçok sanatçı ve ünlü isim sosyal medya
hesaplarından paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de oyuncu Berna Laçin oldu.
Laçin, sosyal medyada dolaşıma giren İran’ın İsrail’e
yönelik saldırı görüntülerine “Hay Allahımmmm korkunç” ifadeleriyle tepki
verdi.
Laçin'in yaptığı paylaşımını haberleştire ise Yeni Akit
gazetesi ise, habere “Berna Laçin, İsrail'in bombalandığını öğrenince
fenalaştı” başlığını attı.
BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİ
Söz konusu haberi sosyal medya hesabından paylaşan Laçin,
“N’oldu bir dezenformasyon yasası olacaktı?“ notunu düşerek, İçişleri
Bakanlığı’nı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı etiketledi.