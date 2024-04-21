Yayınlanma: 21.04.2024 - 12:16

Güncelleme: 21.04.2024 - 12:16

Beşinci hastalık, Kızılcık Şerbeti dizisinde yer almasının ardından pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Genellikle küçük bebeklerde görülen ve ciltte oluşan döküntülerle kendini gösteren hastalık kimi zaman yetişkinlerde de görülüyor. Peki, Beşinci hastalık nedir? Beşinci hastalık belirtileri neler? Beşinci hastalık bulaşma yolları...

BEŞİNCİ HASTALIK NEDİR?

Parvovirüs ?B19 virüsü yani beşinci hastalık, kişiden kişiye solunum ya da damlacık yoluyla geçerek bulaşır. Yanaklarda oluşan döküntüden dolayı "tokatlanmış yanak sendromu" diye de anılır. Genelde damlacık yolu ile bulaşsa da kan ürünleri ve vertikal olarak anneden fetüse bulaşabilen çok bulaşıcı bir virüstür. Yanaklarda döküntü başladığı zamanda artık bulaşıcı değildir. İnkübasyon süresi 2-3 haftadır.

BEŞİNCİ HASTALIK BELİRTİLERİ NELER?

Beşinci hastalık sıklıkla hiçbir hastalık belirtisi göstermeksizin ya da hafif hastalık belirtileriyle veya ateş, lenf bezlerinde şişkinlik, baş ağrısı ve huzursuzluk belirtilerinin görüldüğü hafif bir gribal enfeksiyon gibi seyretmektedir. Beşinci hastalığın ilk döküntü oluşma evresinde bulaşıcılık ihtimali yüksektir ancak döküntülerin azalması ile birlikte bulaşıcı olma ihtimali de giderek azalır.

BEŞİNCİ HASTALIKTAN KORUNMA YOLLARI

Parvovirüs enfeksiyonuna karşı bir aşı tedavisi bulunmamaktadır fakat enfeksiyonun oluşmaması için şu yöntemlerden yararlanılabilir:

Ellerin sık sık sabun ve su ile yıkamak

Enfekte olma ihtimali olan kişilerle yakın temastan kaçınmak

Hapşırma veya öksürme esnasında ağzı kapatmak

Buruna, ağza veya gözlere dokunmaktan kaçınmak