Beyaz altında 'unlu bit' istilası... Kültürel mücadele önemli!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 15:22

Güncelleme: 19.09.2023 - 15:22

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, beyaz altın üreticileri de ürünlerine gözü gibi bakmaya devam ediyor. Pamuk üretim alanlarında yapılan kontrollerde ise bazı bölgelerde pamuk unlu biti hastalığı tespit edildi. Hastalıkla mücadele çalışmaları da aralıksız devam ederken, konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden pamuk unlu bitine karşı geçici tavsiye yayınlandı. Özellikle pamuğun lif kalitesini düşüren hastalıkla mücadele konusunda yayınlanan tavsiyede kimyasal mücadelenin yanında kültürel mücadelenin de önemine dikkat çekildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada “İlimizde bazı pamuk alanlarında tespit edilmiştir. Pamuk unlu bitinin erkek bireyleri kanatlı, dişileri ise kanatsızdır. Dişiler unlu bir tabakayla kaplı yaklaşık 2-5 mm uzunluğunda ve 2-4 mm genişliğindedir, protoraks ve metatoraks segmentlerinde 6 adet enlemesine koyu bant bulunur. Ergin bireylerin vücutlarının etrafında mumla kaplanmış kıllar bulunur ve abdomen sonunda bir çift kıl diğerlerine göre daha uzundur. Ergin ve nimfler bitkilerin kök, yaprak, dal, gövde ve kozalarında bitki özsuyunu emerek beslenirler. Bitkilerde solgunluk, yaprakta kıvrılma, renk farklılaşması, sararma, rozetleşme cüceleşme, yaprakta kıvrılma, nekrotik lekeler, erken yaprak dökülmesi ve kozalarda şekil bozuklukları, zararlının ballımsı madde salgılaması sonucu bitkide fumajin oluşur, stomalar kapanır, pamuğun lif kalitesi düşer. Zararlının istilacı olması ve pamuk, domates, biber, bamya, ayçiçeği, susam, yabancı otlar gibi çok sayıda konukçusu olması nedeniyle mücadelesi önem taşımaktadır. Bitkilerin çatlak ve yarıklarına saklanır. Zararlı insan, hayvan ve tarım makinalarına tutunarak yayılabilir. Rüzgar, yağmur ve su yolları gibi doğal taşıyıcılarla bulaşmış alanlardan hızla yayılma yeteneğine sahiptir. Ekonomik etkisinin yüksek olması, istilacı bir zararlı olması, gelecek yıllara yayılımının hızlı olması ve mücadelesinin zor olması sebebiyle kimyasal mücadele yanında kültürel mücadelede önemlidir” ifadeleri yer aldı.

Kültürel mücadele çerçevesinde bulaşık bitki artıklarının imha edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamanın devamında “Üretim alanı ve çevresinde zararlıya konukçuluk edebilecek yabancı otlarla mücadele edilmelidir. Zararlının tespit edildiği alanların bitişiğinde alternatif konukçu bitki ekilmemelidir. Tuzak bitkiler tarla kenarlarına ekilerek eradike edilmelidir. Bu yüzden pamuk büyüme dönemindeki mücadele kadar hasat dönemindeki tarım alet ve makinalarının temizliğine dikkat etmek, yabancı otlarla mücadele gibi kültürel mücadele yöntemleri zararlının gelecek yıllarda bulaşma oranını düşürülmesinde önemlidir” ifadelerine yer verildi.