Keten tohumu nedir, nasıl tüketilir? Keten tohumlu fit kurabiye tarifi…

Yayınlanma: 10.05.2023 - 07:54

Güncelleme: 11.05.2023 - 09:30

Keten tohumları yemeklerede direkt ve toz olarak kullanılabildiği gibi yağı da elde edilebiliyor. Keten tohumlarının sindirimi zor olduğu için öğütülmüş olarak tüketilmesi öneriliyor. Ama herhangi bir işlem uygulamadan çiğneyerek tüketebilirsiniz. İşte keten tohumu tüketmenin yolları…

KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Keten tohumu çayı hazırlayabilirsiniz. 2 su bardak kaynamış suyun içine 1 yemek kaşığı keten tohumu, 1 adet kabuk tarçın ekleyerek 5 dakika kadar demlenmesini bekleyebilirsiniz. Tatlandırmak için bal ilave edebilirsiniz.



Keten tohumunu tane olarak tüketmek sindirilmesini zorlaştırarak şişkinlik yapabilir. Ayrıca tamamen emilemediğinden faydalarından daha az yararlanabilirsiniz. Bu nedenle öğüterek tüketmeye özen gösterebilirsiniz.



Keten tohumu ve yoğurt karışımı günlük ihtiyaç duyduğunuz omega 3 ile proteini almak için harika bir ara öğün olabilir.





1 bardak suyun içerisine 2 yemek kaşığı keten tohumu ilave ederek yumuşaması için 5-10 dakika bekleyerek karışımı tüketebilirsiniz.



Salatalarınızı lezzetlendirmek ve besin değerini arttırmak için keten tohumu ideal bir seçim olabilir.



Kahvaltı yapmayı sevmiyor ve uzun süre tok tutacak bir alternatif arıyorsanız smoothie tarifinize keten tohumu eklemeyi düşünebilirsiniz.

KETEN TOHUMLU YULAFLI FİT KURABİYE

Malzemeler

2 yemek kaşığı keten tohumu

1 su bardağı süt

1. 5 su bardağı yulaf ezmesi

1 adet muz

4 adet kuru kayısı

2 adet hurma

4 yemek kaşığı çekilmiş ceviz

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı susam



Yapılışı



Öncelikle 1 su bardağı sütü tencereye koyup ocakta ısıtın. Üzerine yulaf ve keten tohumunu ekleyip karıştırın. Ocağın altını kapatıp yulaf ve keten tohumu şişene kadar demlenmeye bırakın. Muz, kayısı ve hurmayı küp küp doğrayıp, şişen yulaf ve keten tohumuna ekleyin. Daha sonra çekilmiş ceviz ve tarçını da ekleyip karıştırın. En son susam ve biraz tane keten tohumu ekleyin bir kez daha karıştırın. Elimizle istediğimiz boyutlarda yuvarlak yapın. Pişirme işlemi yapmadan, direk tüketebilir veya buzdolabında saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.



Not: Dilerseniz biraz şeker veya bal ekleyebilirsiniz. Kurabiyeleri yuvarlak yaparken kakao kullanabilirsiniz. Toz hindistan ceviziyle kaplayabilirsiniz.