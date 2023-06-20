Beyazıt Öztürk resmen duyurdu: 'Beyaz Show' geri dönüyor
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, katıldığı bir canlı yayında 'Beyaz Show'un yazın yeniden yayınlanacağını duyurdu. Öztürk'ün açıklaması sosyal medyaya da damga vurdu.
Televizyon sunucusu Beyazıt Öztürk, 22 yıl yayınlandıktan sonra 2018'de yayından kaldırılan ‘Beyaz Show’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"BU YAZ BAŞLAYACAK"
Öztürk, katıldığı canlı yayında “Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum” ifadelerini kullandı.
Programın hangi kanalda yayıMlanacağı ise henüz bilinmiyor.
JÜRİ ÜYELİĞİ YAPMIŞTI
Hatırlanacağı üzere ünlü şovmen, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayımlanan O Ses Türkiye yarışmasında bir süre jüri üyeliği yapmıştı.
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