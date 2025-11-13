Oyuncu Ahu Yağtu, geçirdiği beyin anevrizmasının ardından ilk kez görüntülendi. Peki, Beyin anevrizması nedir? Beyin anevrizması belirtileri nelerdir?

BEYİN ANEVRİZMASI NEDİR?

Beyin anevrizması, beyin damarlarından birinin duvarında meydana gelen zayıf bir alanın balonlaşması ya da şişmesi durumudur. Bu durum damar duvarının normalden zayıf olması nedeniyle oluşur ve çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebilir. Anevrizma, patladığında ciddi ve hayati risk taşıyan beyin kanamalarına yol açabilir.

Nedenleri ve Risk Faktörleri:

Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

Sigara kullanımı

Ailede anevrizma öyküsü

Bazı doğumsal damar bozuklukları

Yaş ve cinsiyet (orta yaş ve kadınlarda daha sık görülür)

BEYİN ANEVRİZMASI BELİRTİLERİ

Anevrizma çoğu zaman belirti vermez; ancak büyüdüğünde veya patladığında çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir:

Büyüyen Anevrizmalarda Belirtiler