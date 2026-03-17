Beyin hakkında bildiklerinizi unutun: Yetişkinlikte de gelişmeye devam ediyor!

Biyokimya-Nörobilim Uzmanı Öğr. Gör. Derya Murat Özgün, insan beyninin esnekliği üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özgün, beynin yeni deneyimler karşısında sinirsel bağlantılarını yeniden düzenleyebilme yeteneği olan "nöroplastisite" sayesinde, yetişkinlikte de gelişimin sürdüğünü vurguladı.

"KULLANILAN BECERİLER GÜÇLENİYOR, KULLANILMAYANLAR ZAYIFLIYOR"

Nöroplastisiteyi basit bir dille açıklayan Özgün, beynin bir adaptasyon makinesi gibi çalıştığını belirtti:

"Yeni bir dil öğrenmeye başladığımızda başlangıçta zorlanırız ancak tekrar arttıkça beynimiz bu yeni beceriye uyum sağlayarak ilgili sinir ağlarını güçlendirir. Yani kullandığımız beceriler güçlenirken, kullanılmayan bağlantılar zamanla zayıflayabilir."

MÜZİK VE SPOR BEYNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Araştırmaların, fiziksel ve zihinsel aktivitelerin beynin fiziksel yapısını değiştirdiğini kanıtladığını söyleyen Özgün, şu örnekleri verdi:

Müzisyenler: Enstrüman çalan kişilerde parmak hareketlerini kontrol eden beyin bölgeleri daha gelişmiş oluyor.

Sporcular: Spor yapan bireylerde motor koordinasyonla ilişkili sinir ağları çok daha güçlü bir yapıda seyrediyor.

İYİLEŞME SÜREÇLERİNDE KRİTİK ROL

Özgün, bu özelliğin sadece öğrenme için değil, beyin hasarlarının tedavisinde de hayati olduğunu ifade etti:

"Bazı beyin hasarları sonrasında beynin farklı bölgeleri zamanla kaybolan işlevleri üstlenebilir. Bu nedenle rehabilitasyon ve bilişsel egzersizler nörolojik hastalıkların tedavisinde anahtar rol oynuyor."

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN REÇETE: YENİ DENEYİMLER

Zihni aktif tutmanın beyin bağlantılarını güçlendirdiğini belirten Özgün; yeni hobiler edinmenin, sosyal ilişkileri sürdürmenin ve sürekli öğrenme içinde olmanın beynin dinamik yapısını koruduğunu hatırlatarak sözlerini tamamladı.