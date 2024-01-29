Beyin kanaması geçirmişti: Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen, geçen cuma beyin kanaması geçirmiş ve apar topar ameliyata alınmıştı. Ünlü oyuncu son olarak bir ameliyat daha geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:42
Beyin kanaması geçirmişti: Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
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Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen geçen cuma fenalaşınca önce Taksim Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince hemen Ataşehir Acıbadem Hastanesi’ne sevk edilip acil ameliyata alınmıştı. 

BEYNİNDEKİ SIVI ALINDI

Başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisi süren 61 yaşındaki Tanrıöğen dün yeniden bıçak altına yattı ve 1,5 saat süren yeni operasyonda usta oyuncunun beyninde oluşan sıvı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; şu anda yoğun bakımda olan ve ülkenin dört bir yanından geçmiş olsun mesajları yağan Settar Tanrıöğen’i kızı da bir an olsun hastanede yalnız bırakmıyor.

DİZİDEKİ SAHNELERİ NE OLACAK?

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin yapım şirketi Gold Film’in sağlık durumunu yakından takip ettiği Tanrıöğen’in Kızılcık Şerbeti’nin bu haftaki bölümündeki sahnelerini geçen hafta tamamlandığı, yeni bölümler için sete dönüş tarihine de yarın doktorlarıyla yapılacak görüşme sonrası karar verileceği öğrenildi. 

Kızılcık Şerbeti’nin oyuncuları geçen cuma gününden beri hastaneye akın ediyor, set dışında kalan zamanlarında dönüşümlü olarak hastanede bekliyor ve Settar Tanröğen’in bir an önce aralarına döneceği günü bekliyor.


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