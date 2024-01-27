Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi. Haberi duyuran Ebru Destan, oyuncunun ameliyat olduğunu ve operasyonun başarılı geçtiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 12:51
Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi.

"AMELİYATI GÜZEL GEÇTİ"

Daha önce Kızılcık Şerbeti'nde birlikte rol aldığı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan manken Ebru Destan, "Settar ağabeyim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş, bir an önce sağlığına kavuşmanı dilerim. Seni seviyoruz" ifadelerini kullandı.

HAFIZA KAYBI VE HALSİZLİK YAŞIYORDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir denge, hafıza kaybı ve halsizlik hisseden usta oyuncunun yapılan tahlillerinde beynindeki bir damarında kanama tespit edildi. Dün gece 01.00'de ameliyata alınan oyuncunun 2 saat süren operasyonu başarılı geçti.

Sabah uyanan ve sağlık durumu iyiye giden oyuncu bir hafta dinlenecek.

Öte yandan Settar Tanrıöğen, başrol olduğu Kızılcık Şerbeti'nde kalp krizi geçirmişti.


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