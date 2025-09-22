ABD Başkanı Donald Trump’ın, 25 Eylül’de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapacağı kritik görüşmenin perde arkası belli oldu. ABD’nin gözü, havacılık, savunma ve uzay sanayisi, biyomedikal gibi alanlarda kullanılan nadir toprak elementlerinin keşfedildiği Beylikova ilçesinde... Peki, Beylikova nerede? Beylikova hangi ile bağlı?

BEYLİKOVA HANGİ İLE BAĞLI?

Beylikova, Eskişehir iline bağlı 14 ilçeden biridir. İlçenin doğusunda Ankara sınırına yakın bir konum bulunur. Bu stratejik konumu sayesinde hem Eskişehir şehir merkeziyle hem de çevre illerle ulaşım bağlantısı oldukça rahattır.

BEYLİKOVA'NIN EKONOMİK YAPISI

İlçe ekonomisinin temelini tarım oluşturmaktadır. Buğday, arpa, şeker pancarı ve ayçiçeği en çok yetiştirilen ürünlerdir. Ayrıca hayvancılık da oldukça yaygındır.

Beylikova, dünya çapında dikkat çeken bor ve nadir toprak elementleri açısından önemli rezervlere sahiptir. Bu durum ilçenin stratejik değerini artırmaktadır.