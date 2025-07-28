Beyonce’den turne sürprizi: Destiny’s Child 7 yıl sonra sahneye döndü

Dünyaca ünlü sanatçı Beyonce, Cowboy Carter turnesinin finalini Las Vegas’ta gerçekleştirdi. Binlerce kişinin izlediği muhteşem gecede Beyonce, hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı: 2000’li yılların efsane müzik grubu Destiny’s Child, yedi yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi.

Kelly Rowland ve Michelle Williams ile birlikte sahneye çıkan Beyonce, grubun klasikleşmiş hitlerinden “Lose My Breath” ve “Bootylicious” şarkılarını seslendirdi. Destiny's Child üyeleri ayrıca Beyonce’nin solo şarkılarından “Energy”de de birlikte performans sergileyerek hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

7 YIL SONRA YENİDEN

2006 yılında bireysel kariyerlerine yönelen grup üyeleri, daha önce yalnızca 2013 Super Bowl ve 2018 Coachella performanslarında birlikte sahne almıştı. Yedi yıl aradan sonra gelen bu buluşma, müzikseverleri heyecanlandırdı.

Las Vegas’taki final konserine Beyonce’ye sahnede eşi Jay-Z, country sanatçısı Shaboozey ve 13 yaşındaki kızı Blue Ivy de eşlik etti. Özellikle Blue Ivy’nin sahne performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Genç yetenek, turne boyunca birçok kez annesiyle aynı sahneyi paylaşmıştı.

TURNE REKOR KIRDI

2024 yılında çıkan Cowboy Carter albümünden ilhamla hazırlanan turne, toplam 32 duraktan oluşuyordu. Paris, Londra ve Houston gibi şehirlerde bilet satış rekorları kıran turne, müzik, dans ve görsel şovlarıyla izleyicilerden tam not aldı.