Beyonce'nin uçan arabası havada yan yattı: Şarkıcı düşmekten kıl payı kurtuldu!

Cowboy Carter adlı dünya turnesiyle adından söz ettiren Beyoncé, 28 Haziran Cumartesi gecesi memleketi Houston’da hayranlarının karşısına çıktı. Sahne şovlarıyla her zaman dikkat çeken 43 yaşındaki yıldız, bu kez yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle kısa süreli panik yaşattı

HAVADA YAN YATAN ARAÇ PANİĞE NEDEN OLDU

“16 Carriages” performansı sırasında üstü açık kırmızı bir uçan arabayla sahneye çıkan Beyoncé'nin aracı havadayken yan yattı. Bu anlarda soğukkanlılığını koruyan sanatçı, “Dur, dur, dur” diyerek ekibe seslendi.





Daily Mail’in haberine göre, çeşitli kablolara bağlı olan araç kontrollü ve güvenli şekilde yere indirildi. Aracın inmesinin ardından Beyoncé kısa bir süre sahneden ayrıldı ancak performansını tamamlamak üzere geri döndü.





“DÜŞERSEM BENİ TUTACAĞINIZI BİLİYORUM”

Konserin ilerleyen dakikalarında duygusal bir konuşma yapan Beyoncé, hayranlarına şu sözlerle teşekkür etti:

“Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Beni sevdiğiniz için. Eğer düşersem, beni tutacağınızı biliyorum.”

Sanatçı, konserden kareleri sosyal medya hesabından "Seni seviyorum Houston" notuyla paylaşarak geceye damga vurdu.