Beyonce'nin annesi 'cinsel istismar davası' ile ilgili paylaşımları beğendi: 'Hacklendim' dedi

Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:32

Güncelleme: 10.12.2024 - 16:32

Beyonce’nin annesi Tina Knowles, Instagram'da damadı Jay-Z hakkında açılan 'cinsel istismar davası' ile ilgili bir paylaşımı beğenmesi üzerine eleştirilerin hedefi oldu. Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Knowles, hesabının hacklendiğini öne sürdü.







Tina Knowles, açıklamasında şunları söyledi:



"Lütfen benimle oynamayı bırakın. Hepinizin bildiği gibi ailem hakkında sorumsuz davranmam. Eğer karakterime uymayan bir şey görürseniz, bilin ki bu ben değilim."

AİLE BOYU GALA KATILIMI

Olayın ardından Tina Knowles, kızı Beyonce, damadı Jay-Z ve 12 yaşındaki torunu Blue Ivy ile birlikte bir film galasına katıldı. Beyonce ve Blue Ivy, Disney'in yeni animasyon filmi Mufasa: The Lion King için seslendirme yaptı.







JAY-Z’YE CİNSEL İSTİSMAR DAVASI AÇILDI

Beyonce’nin eşi ve üç çocuğunun babası olan 55 yaşındaki Jay-Z’ye, 24 yıl önce rapçi Diddy’nin düzenlediği bir partide 13 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla kamu davası açıldı.

Mağdur, olayın 2000 MTV Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen partide yaşandığını iddia etti. Kadın, Jay-Z’nin kendisine istismarda bulunduğunu, Diddy ile "ünlü B" olarak kodlanan bir kadının da bu olayı izlediğini, daha sonra Diddy'nin kendisine istismarda bulunduğunu öne sürdü.

Jay-Z, suçlamaları kesin bir dille reddederek, iddiaların kendisine şantaj amaçlı yapıldığını savundu.







JAY-Z: "ÇOCUKLARIMIN BU İDDİALARI DUYMASINDAN KORKUYORUM"

Ünlü rapçi Jay-Z, kendisine yöneltilen cinsel istismar suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada ailesine duyduğu endişeyi dile getirdi. Beyonce ile 16 yıldır evli olan ve üç çocuk babası olan Jay-Z, suçlamaların çocukları üzerindeki etkisinden korktuğunu belirtti.

Jay-Z, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Benim tek kalp kırıklığım ailem içindir. Eşim ve ben, biri arkadaşlarının mutlaka bu iddiaları basından göreceği, iddiaların mahiyetine dair sorular soracağı bir yaşta olan çocuklarımıza açıklama yapmak zorunda kalacağız. İnsanların zulmü ve açgözlülüğü ailemi zor bir duruma sokuyor."

Jay-Z ve Beyonce çiftinin 12 yaşında Blue Ivy adında bir kızı ve 7 yaşında Rumi ile Sir adında ikizleri bulunuyor. Jay-Z, çocuklarının bu iddiaları duymasının onları olumsuz etkilemesinden endişe ettiğini ifade etti.