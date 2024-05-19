Beyşehir’de hasat mesaisi başladı

Yayınlanma: 19.05.2024 - 13:23

Güncelleme: 19.05.2024 - 13:23

Beyşehir’de üreticiye son dönemde sağlanan desteklemeler ile verilen teknik destek sayesinde çilek yetiştiriciliği de ön plana çıkmaya başladı. Beyşehir’in merkez ve dış mahallelerinde üreticiler tarafından çok sayıda çilek bahçesi kuruldu. Kurulan bahçelerde Mayıs ayının gelmesi ile birlikte yetiştirilen çilekler de toplanmaya hazır hale geldi. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver beraberindeki ziraat mühendisleri ile birlikte ürünün ilk hasadına başlanan çilek bahçelerinde incelemede bulundu. Üreticilere çalışmalarında kolaylıklar ve bereketli bir sezon dileğinde bulunan Özver, yakın gelecekte Beyşehir’in çilek üretiminde de adını duyurmaya başlayacağını umduğunu söyledi, bu konuda kurum olarak çalışmalar içerisinde olduklarını kaydetti. Özver, üreticilerin her türlü teknik destek talebi konusunda kurumlarındaki ilgili birimlere müracaat edebileceklerini belirtti.

Saha ziyaretinde çilek üreticilerine üretim aşamasında karşılaşılan zararlı ya da karşılaşılması muhtemel her türlü sorun ve problemlere ilişkin teknik bilgiler de verildi.