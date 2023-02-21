Biber dolması dağılıyorsa 23 yıllık aşçının sırrını deneyin. Dağılmıyor, iyi pişiyor

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 20:02

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 20:02

Biber dolması, Türk mutfağının en gözde yemekleri arasında yer alır. Akşam yemeklerini süsleyen bu lezzetli yemek kimi zaman kıymalı olarak kimi zaman ise sadece pirinçle yapılır.

Biber dolması pişirirken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Eğer dolmanız dağılıyorsa mutlaka bu tarif sırlarını deneyin.

23 yıllık usta aşçı Enes Erdin'in tarifsiteniz'de aktardıklarına göre işte dikkat edilmesi gerekenler;

Pirinç mutlaka baldo olmalıdır

Kullanılacak malzemeleriniz taze olmalıdır

Sos iyi ayarlanmalıdır

Pişme aşamasında dolmaların üzerine bir kapak kapatılmalıdır. Bu kapak dolmanın çok daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Dolmalar hem çok daha iyi pişecek hem de asla dağılmayacaktır.

BİBER DOLMASININ TARİFİ;

Malzemeler:

5 adet dolmalık biber

1 adet soğan

1 su bardağı pirinç

1 adet domates

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı tuz ve nane

1 çay kaşığı kimyon ve yenibahar

1,5 su bardağı su

2 kaşık zeytinyağı

ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI NASIL YAPILIR?





*Biberleri ve domatesi yıkayarak zeytinyağlı biber dolması tarifine başlayabilirsiniz.

*Ardından dolmalık biberlerin üst kısımlarına basarak içini boşaltın.

*Diğer yandan soğanları yemeklik doğrayıp 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile kavurun, üzerine fıstıkları ekleyip onları da kavurun.

*Kuş üzümünü sıcak suda bekleterek biraz şişmelerini sağlayın. Ardından soğanlı karışıma yıkanmış pirinç, nane, kimyon,yenibahar ve tuzu ekleyip karıştırın.

*Son olarak kuş üzümünü ekleyin.

*Üzerine yarım su bardağı sıcak su döküp ocağın altını kapatın.

*Yaklaşık 5 dakika soğuyan iç harcınız ile biberleri doldurun.

*Pirinçlerin şişeceğini hesaba katarak 1,5 parmak boşluk bırakın.

*Biberleri doldururken iç malzemeyi sıkıştırmamaya özen gösterin.

*Son olarak dilimlenmiş domatesler ile dolmaların ağzını kapayın ve tencereye dik bir şekilde dizin.

*1 su bardağı su ile 1 kaşık zeytinyağını tencerenin kenarından dökün.

*Biberler pişerken oynamasın diye ağızlarına minik bir tabak koyabilirsiniz.

*Yaklaşık 30 dakika pişirdikten sonra dolmalarınızı soğumaya bırakın.

*Zeytinyağlı olduğu için ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

BİBER DOLMASININ YANINA EN İYİ NE GİDER?

Pişirdiğiniz biber dolmasını ''mercimek çorbası, yoğurt veya cacık'' gibi ek yiyeceklerle servis edebilirsiniz. Biber dolmasının tamamını tüketmeyecekseniz mutlaka buzdolabında muhafaza etmelisiniz.

DERLEME: CUMHURİYET