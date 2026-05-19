Bilecik'te 3 bin 810 dekarda yetişiyor: İlk hasadı yapıldı

Ciciler köyünde sezonun ilk erik hasadı başladı. İlin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan erikte ilk hasat heyecanı yaşandı.

"BİLECİK'TE TOPLAM 3 BİN 810 DEKARDA ERİK ÜRETİMİ YAPILIYOR"

Programda konuşan Vali Faik Oktay Sözer, toprağı emekle işleyen çiftçilere teşekkür ederek, "Bilecik'te toplam 3 bin 810 dekarda erik üretimi yapılırken, Osmaneli ilçemiz üretimde önemli bir paya sahip. Ilıman iklimi ve verimli toprak yapısıyla öne çıkan ilçemizde can eriği başta olmak üzere farklı erik çeşitleri yetiştiriliyor. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum, emekleri çok kıymetli" dedi.