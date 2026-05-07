Biletler dakikalar içinde tükenmişti... Şebnem Ferah'ın yeni konser tarihi açıklandı

Rock müziğinin sevilen isimlerinden Şebnem Ferah, büyük ilgi gören dönüş konserinin ardından İstanbul’da ikinci bir konser vereceği duyuruldu.
Açıklamaya göre; Şebnem Ferah, 27 Haziran’da İstanbul KüçükÇiftlik Park sahnesinde müzikseverlerle yeniden buluşacak.
Konser biletlerinin ise, 8 Mayıs saat 15.00’te Bubilet üzerinden satışa çıkacağı belirtildi.
Yeni konser duyurusu da, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENMİŞTİ
Şebnem Ferah’ın 6 yıl aradan sonra sahnelere döneceği ilk konser için satışa çıkan biletler, dakikalar içinde tükenmişti. Yoğun talep nedeniyle çevrimiçi platformlarda sıralar oluşmuştu.