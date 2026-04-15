Milli futbolcu Cengiz Ünder ile nişanlanan Bilge Yenigül'ün hayatı sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Bilge Yenigül kimdir? Cengiz Ünder'in nişanlısı Bilge Yenigül kaç yaşında, nereli?

BİLGE YENİGÜL KİMDİR?

20 Kasım 1996 tarihinde dünyaya gelen Bilge Yenigül, günümüz itibarıyla 29 yaşındadır. Yenigül, köken olarak Bursa’lı bir aileye mensuptur.

BİLGE YENİGÜL'ÜN HAYATI VE KARİYERİ

Bilge Yenigül, 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Tasarımı Bölümü’nden mezun ol. Modellik, oyunculuk ve sosyal medya fenomenliği kimliklerini bir arada taşıyan Yenigül, özellikle Instagram platformunda aktif olarak içerik üretmektedir.