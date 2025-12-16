Bilim açıkladı: Sıcak bir sarılma neden bu kadar iyi hissettiriyor?

Sarılmak, insan ilişkilerinin en temel ve evrensel davranışlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak bu basit gibi görünen temasın bedende ve beyinde nasıl bir etki yarattığı uzun süre göz ardı edildi. Trends in Cognitive Sciences dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, sıcak dokunuşun neden bu kadar güçlü bir rahatlama hissi yarattığını bilimsel verilerle açıklıyor

TERMOALGI VE EVRİMSEL SÜREÇ

Araştırmacılara göre insanın sandığından çok daha fazla duyusu bulunuyor ve bunlardan biri de sıcaklık algısı, yani “termoalgı”. Evrimsel açıdan hayatta kalma açısından kritik öneme sahip olan bu duyunun, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlıkla da yakından ilişkili olduğu belirtiliyor. Sıcaklık, tehlikeden kaçınmanın ötesinde, kişinin kendilik algısını ve ruh halini doğrudan etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Queen Mary University of London’dan psikoloji uzmanı Dr. Laura Crucianelli, sıcaklığın insan yaşamındaki en eski duyusal sinyallerden biri olduğunu vurguluyor. Crucianelli’ye göre sıcaklık, anne karnından itibaren güven ve korunma hissiyle ilişkilendiriliyor ve bu bağ yetişkinlikte de devam ediyor.

SARILMA SIRASINDA BEYİNDE NE OLUYOR?

Araştırma, sıcak bir sarılma sırasında dokunsal ve termal sinyallerin birlikte devreye girdiğini ortaya koyuyor. Bu sinyaller, beynin “insula korteksi” olarak bilinen ve beden farkındalığıyla ilişkili bölgesine iletiliyor. Bu süreç, kişinin bedenine aidiyet duygusunu güçlendiriyor ve bireyin kendini daha “yerinde” hissetmesini sağlıyor.

Sıcak dokunuş, ciltte bulunan ve C-taktik afferentler adı verilen özel sinir liflerini harekete geçiriyor. Bu uyarım sonucunda oksitosin salgılanıyor. Halk arasında “sevgi hormonu” olarak bilinen bu hormon, stres düzeyinin düşmesine ve genel iyilik halinin artmasına katkı sunuyor.

RUH SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ

Araştırmacılar, beden farkındalığındaki değişimlerin yeme bozuklukları, depresyon ve bazı nörolojik rahatsızlıklarla ilişkili olduğuna dikkat çekiyor. Pavia Üniversitesi’nden Prof. Gerardo Salvato, sıcaklık algısındaki bozulmaların, kişinin bedeninin bir kısmını kendine ait hissetmemesine kadar varan ciddi sorunlara yol açabildiğini belirtiyor.

Bu bulgular, sıcaklık duyusunun yalnızca fiziksel değil, klinik açıdan da önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Termoalgının uzun yıllar ihmal edilmiş bir “beden–zihin iletişim yolu” olduğu vurgulanıyor.