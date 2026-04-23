Bilim dünyasını sarsan araştırma: İnsan dilinin genetik kökeni Neandertallere uzanıyor olabilir

Karmaşık dil kapasitesinin yalnızca Homo sapiens olarak adlandırılan modern insana özgü olduğuna dair yaygın inanış, genetik bilimi tarafından yeniden yazılıyor. Science Advances dergisinde yayımlanan güncel bir araştırma, konuşma ve dil becerilerimizin temelini oluşturan genetik altyapının, türümüzün Neandertal ve Denisovalı soylarından ayrılmasından çok daha önce ortaya çıktığını kanıtladı.

350 ÇOCUĞUN GENOMUNDA ORTAYA ÇIKAN NEANDERTAL İZLERİ

Çalışma kapsamında araştırmacılar, Iowa'da eğitim gören 350 ilkokul çocuğunun dil yeteneklerini detaylı bir şekilde değerlendirerek her birinin genom dizilimini çıkardı. Yapılan incelemeler sonucunda, dil becerisi üzerinde en güçlü etkiye sahip genetik mutasyonların "İnsan Atalarında Hızla Evrimleşen Bölgeler" (HAQERs) adı verilen spesifik genetik bölgelerde yoğunlaştığı tespit edildi.

Genomumuzun binde birinden daha azını oluşturan bu kritik bölgelerin, modern insanın Neandertalleri de ortaya çıkaran ortak atadan ayrılmasından önceki dönemde hızla evrimleştiği belirlendi. Araştırma verilerine göre, bu bölgelerdeki mutasyonların çocukların dil kapasitesi üzerindeki etkisi, genomun diğer bölümlerindeki varyantlardan tam 188 kat daha fazla.

ARKEOLOJİK KANITLAR GENETİKLE ÖRTÜŞÜYOR

Çalışmanın başyazarı, Iowa Üniversitesi Psikiyatri ve Sinirbilim Profesörü Dr. Jacob Michaelson, elde edilen bulguların dil donanımının sanılandan çok daha eski olduğunu gösterdiğini vurguladı. Dr. Michaelson, "Bulduğumuz en çarpıcı gerçeklerden biri, Neandertallerin modern insanlarla en az aynı seviyede, hatta belki biraz daha fazla dil gelişimini destekleyen genetik varyanta sahip olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bu durumun Neandertallerin modern insanlar gibi akıcı konuşabildiği anlamına gelmediğini belirten bilim insanları, genetik altyapılarının dile son derece uygun olduğuna dikkat çekiyor. Neandertallerin organize sosyal yapılara ve özgün bir kültüre sahip olduğunu gösteren arkeolojik kanıtlar bu genetik bulgularla birleştiğinde, eski çağlarda yaşamış bu türün karmaşık bir iletişim sistemi kullandığı ihtimali güçleniyor. Michaelson bu durumu, "Eski 'Neandertaller gerçekten konuşabiliyor muydu?' sorusunu bilimsel olarak savunmak artık çok zor" sözleriyle özetliyor.

EVRİMİN KRİTİK BEDELİ: "DOĞUM İKİLEMİ"

Öte yandan, araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de evrimin sınırlarıyla ilgili oldu. Normal şartlarda doğal seçilim yoluyla faydalı genetik varyantların zamanla artması beklenirken, HAQER bölgesindeki dille ilişkili genlerin yaklaşık 20 bin yıldır sabit kaldığı saptandı.

Bilim insanları bu biyolojik frenlemeyi tıpta "obstetrik ikilem" (doğum ikilemi) olarak bilinen durumla açıklıyor. Dil kapasitesini artıran bu genler, aynı zamanda anne karnındaki beyin gelişimini hızlandırarak bebeklerin daha büyük bir kafa yapısıyla doğmasına neden oluyor.

Modern tıp öncesi dönemde, bebeğin kafa büyüklüğünün anne ve çocuk için hayati risk taşıyan "katı bir üst sınıra" sahip olduğunu belirten Dr. Michaelson, dil becerisini artıran genetik birikimin belirli bir noktadan sonra türün devamlılığını tehlikeye attığını belirtiyor. Michaelson'a göre evrimsel süreç bu noktada bir denge kurdu: Beyin dil gelişimi için uygun bir donanım kazandı ancak anne ve bebek ölümlerinin artmasını engellemek için bu genetik ilerleme belirli bir sınırda durmak zorunda kaldı.