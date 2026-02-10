Bilim dünyasını sarsan keşif: 507 yıl yaşadı, bulunduğu gün öldü

Yüzyıllar boyunca ayakta kalan canlılar denildiğinde akla genellikle mercan resifleri ya da koloniler halinde yaşayan süngerler geliyor. Ancak bilim dünyasını şaşırtan son keşif, bu algıyı kökten değiştirdi. 2006 yılında İzlanda açıklarında deniz tabanından çıkarılan dev bir midye, tam 507 yıllık yaşam süresiyle “tek başına yaşamış en yaşlı canlı” unvanını aldı.

AĞAÇ HALKALARI GİBİ YAŞAM KAYITLARI

Keşfin merkezindeki türün adı Arctica islandica. Bu okyanus midyesinin yaşı, kabuğunda ağaç halkalarına benzeyen yıllık büyüme çizgileri üzerinden hesaplandı. İlk analizlerde 400 yılın üzerinde sonuçlara ulaşıldı. Ardından yapılan radyokarbon tarihleme, bilim insanlarını daha da şaşırttı.

Sonuçlara göre midye, 1499 yılı civarında doğmuştu.

BEŞ ASIRLIK TANIKLIK

Bu tek canlı;

Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişine

Rönesans’a

Sanayi Devrimi’ne

Modern dünyanın doğuşuna

aynı beden içinde tanıklık etti. Doğum tarihinin Çin’deki Ming Hanedanlığı dönemine denk gelmesi nedeniyle, medya midyeye “Ming” adını verdi.

UZUN ÖMRÜN SIRRI: YAVAŞLIK

Deniz biyologlarına göre Arctica islandica’nın olağanüstü ömrünün ardında son derece yavaş bir metabolizma yatıyor.

Düşük oksijen tüketimi

Dayanıklı mitokondri yapısı

Oksidatif hasarın yıllar içinde artmaması

bu türün hücresel yaşlanmasını neredeyse durma noktasına getiriyor. Soğuk ve derin sularda yaşam, büyümeyi yavaşlatıyor; yavaş büyüme ise uzun ömrün anahtarı olarak kabul ediliyor.

BİLİMSEL BAŞARI, ETİK TARTIŞMA

Ancak Ming’in hikâyesi trajik bir şekilde sona erdi. Midye, deniz tabanından çıkarıldıktan sonra laboratuvar sürecinde yaşamını yitirdi. Yani tarihe geçen keşif, aynı zamanda canlının sonu oldu.