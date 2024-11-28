Bilim insanları açıkladı: Aldatan kişi yeniden aldatır mı?

Yayınlanma: 28.11.2024 - 12:47

Güncelleme: 28.11.2024 - 12:47

Aldatma, ilişkilerde en çok tartışılan ve en yıkıcı etkileri olan konulardan biri. Peki, bir kez aldatan bir kişi tekrar aldatır mı? Bu soruya yanıt arayan bilim insanları, yaptıkları çalışmalarla konuyu aydınlatmaya çalışıyor. İşte, aldatma davranışının dinamikleri ve uzmanların görüşleri.

ALDATMA NEDİR VE NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Aldatma, bir ilişkide duygusal veya fiziksel sadakatsizlik olarak tanımlanır. Bu davranışın ortaya çıkmasında çeşitli faktörler rol oynar:

Duygusal Tatminsizlik: İlişkide ihtiyaçların karşılanmaması.

İlişkide ihtiyaçların karşılanmaması. Bağlanma Sorunları: Kişinin geçmişte yaşadığı travmalar veya güvensizlikler.

Kişinin geçmişte yaşadığı travmalar veya güvensizlikler. Arayış ve Macera İsteği: Monotonluktan kaçma ve heyecan arayışı.

Monotonluktan kaçma ve heyecan arayışı. Kişisel Değerler ve İnançlar: Sadakat kavramının bireysel algısı.

BİR KERE ALDATAN YENİDEN ALDATIYOR

Araştırmacılar 484 çifti incelemiş ve katılımcıların yüzde 44'ünün ilişki sırasında bir noktada sadakatsizlik yaptığını tespit etti. Analiz aynı zamanda geçmişte partnerini aldatmış olanların bu davranışı tekrarlama ihtimalinin, hiç sadakatsizlik etmeyenlere kıyasla üç kat daha fazla olduğunu ortaya çıkarttı.

Söz konusu çalışmanın yazarlarından Kayla Knopp, "İlişkiler için geçmiş deneyimler önemli. Romantik ilişkilerde yol boyunca her adımda yaptıklarımız, bir sonraki adımımızı etkiler" diyor.

Tekrarlama Eğiliminin Nedenleri

Davranışsal Kalıplar: İlk aldatmadan sonra suçluluk duygusunun azalması.

İlk aldatmadan sonra suçluluk duygusunun azalması. Empati Eksikliği: Partnerin duygularını önemsememe.

Partnerin duygularını önemsememe. Bağımlılık ve Tatmin Arayışı: Aldatmanın getirdiği kısa süreli hazza bağımlı olma.

İLIŞKILERDE GÜVEN VE SADAKAT

Güven, sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biridir. Aldatma sonrası güvenin yeniden inşası oldukça zordur ve çiftlerin bu süreçte profesyonel destek alması faydalı olabilir.