Bilim insanları açıkladı: Aşk gözlerden anlaşılabilir mi?

Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:35

Güncelleme: 09.12.2024 - 14:35

Son yıllarda yapılan araştırmalar, aşkın ipuçlarını gözlerde bulmanın mümkün olabileceğini gösteriyor. Peki, gerçekten gözler bir insanın aşık olduğunu ele verebilir mi?

ARTAN OKSİTOSİN VE GÖZ BÜYÜMESİ

Oksitosin, bağ kurma sırasında salgılanan "sevgi hormonu" olarak bilinir. Sağlıklı ve empatik kişilerde, bir kucaklaşma, tatlı bir konuşma, bir bebeği görmek veya güçlü bir bağ kurmak oksitosin salınımını tetikler.

Bu hormonun salınımı sırasında göz bebekleri genellikle büyür. Sevdiğiniz birini görmekle tetiklenen bu reaksiyon, vücudunuzun samimiyete verdiği doğal bir tepkidir.

TEHDİT ALGILAMASI VE GÖZ BÜYÜMESİ

Aşk ve korku, gözlerinizi en güçlü şekilde etkiler. Hatta bazıları, heyecan ve korkunun birbirine çok yakın olduğunu iddia eder. Gestalt Terapisi’nin kurucusu Fritz Perls’in ünlü sözü, "Korku, nefessiz bir heyecandır," bu bağlantıyı vurgular. Heyecan ve korkunun yarattığı adrenal tepkiler, gözlerin büyümesine neden olur.

OPTOMETRİ TARAFINDAN TETİKLENEN GÖZ BÜYÜMESİ

Göz doktorları, retina muayenesi yapmak için gözlerinizi kasıtlı olarak büyütür. Bunun için damlalar kullanarak fiziksel bir tepki yaratırlar. Bu genişleme, genellikle birkaç saat sürer.

Bu süreçte gözler ışığa duyarlı hale gelebilir, bu nedenle güneş gözlüğü takmanız önerilir. Ayrıca bulanık görme veya odaklanma zorluğu gibi yan etkiler yaşanabilir. Bu durum özellikle yakın görüşü etkiler, ancak çoğu insan araç kullanmak gibi aktiviteler için kendini güvende hisseder.

DİĞER NEDENLER: AŞK MI, YOKSA BAŞKA BİR ŞEY Mİ?

Göz bebeklerinin büyümesi sevgi işareti olabilir, ancak korku, öfke ya da aşırı alkol kullanımı gibi durumlar da bu duruma neden olabilir. Özellikle uzun süre gereksiz yere büyüyen göz bebekleri, göz doktoruna danışılması gerektiğini işaret edebilir. Düzenli göz muayeneleri, yalnızca görme sorunlarını değil, birçok sağlık riskini de teşhis edebilir.