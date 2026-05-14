Bilim insanları açıkladı: Balinaların genetik sırrı insan ömrünü uzatabilir

14.05.2026 12:25:00
200 yıldan fazla yaşayabilen Grönland balinaları üzerinde yapılan genetik araştırmalar, insan ömrünü uzatabilecek önemli biyolojik mekanizmaları ortaya çıkardı. Bilim insanları, DNA onarım kapasitesini artıran özel proteinlerin gelecekte yaşlanma karşıtı tedavilerde kullanılabileceğini belirtiyor.

Bilim dünyasında ses getiren yeni bir araştırma, insan ömrünün gelecekte çok daha uzun olabileceğine işaret etti. 200 yıldan fazla yaşayabilen Bowhead whale üzerinde yapılan genetik incelemeler, yaşlanma sürecini yavaşlatabilecek önemli biyolojik mekanizmaları ortaya koydu. Araştırmacılar, balinaların DNA hasarını olağanüstü hızda onarma kapasitesinin insan hücrelerine uyarlanması halinde yaşa bağlı hastalıkların büyük ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor.

DNA ONARIMINDA DİKKAT ÇEKEN PROTEİN

Araştırmayı yürüten ekip, çalışmalarını CIRBP adı verilen bir protein üzerinde yoğunlaştırdı. Bilim insanları, bu proteinin Grönland balinalarında insanlara kıyasla çok daha yüksek seviyede üretildiğini tespit etti. CIRBP proteininin özellikle yaşlanma ve kanserle bağlantılı DNA çift zincir kırıklarını hızlı şekilde onardığı ifade edildi.

Uzmanlara göre bu durum, balinaların hem uzun yaşamalarının hem de kansere karşı yüksek direnç göstermelerinin temel nedenlerinden biri olabilir.

KANSER PARADOKSUNA YENİ AÇIKLAMA

Bilim dünyasında uzun süredir tartışılan “kanser paradoksu”, büyük canlıların neden daha sık kansere yakalanmadığı sorusuna dayanıyor. Normal şartlarda hücre sayısı arttıkça kanser riskinin de yükselmesi bekleniyor. Ancak balinalar ve filler gibi iri memelilerde bu durum gözlemlenmiyor.

Araştırmacılar, bu canlıların evrimsel süreçte DNA hasarını erken aşamada tespit edip onarabilen gelişmiş biyolojik savunma sistemleri geliştirdiğini düşünüyor.

İNSAN ÖMRÜ UZAYABİLİR Mİ?

Uzmanlar, elde edilen bulguların doğrudan insan ömrünü 200 yıla çıkaracağı anlamına gelmediğini ancak yaşlanma karşıtı tedaviler için önemli bir kapı araladığını vurguluyor. DNA onarım kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların gelecekte kanser, Alzheimer ve diğer yaşa bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği belirtiliyor.

