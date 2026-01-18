Bilim insanları açıkladı: Bu şarkıyla dans etmek kalbe iyi geliyor

Çin’de bulunan Yan’an Üniversitesi’nde yürütülen araştırmada, 160 üniversite öğrencisine farklı tempolarda şarkılar dinletildi. Katılımcıların kalp ritimleri ölçülerek, hangi müzik türünün kalp sağlığı üzerinde daha olumlu etki yarattığı incelendi.

Araştırma sonucunda, İsveçli müzik grubu ABBA’nın en bilinen şarkılarından biri olan Dancing Queen eşliğinde dans etmenin kalp için faydalı olduğu belirlendi. Uzmanlar, şarkının dakikada yaklaşık 100 vuruşluk (100 bpm) ritme sahip olduğunu ve bu temponun, Michael Jackson’ın Beat It ve Coldplay’in Viva La Vida gibi 140 bpm’lik şarkılara kıyasla kalp için daha uygun olduğunu vurguladı.

Bilim insanları, çok yavaş tempolu müziklerin kalp ritmini yeterince yükseltmediğini, aşırı hızlı ritimlerin ise egzersiz sonrası kalp krizi riskini artırabileceğini ifade etti. Bu nedenle orta tempolu bir ritme sahip olan Dancing Queen’in, kalp sağlığı açısından ideal bir denge sunduğu belirtildi.

Uzmanlar, düşük kalp ritminin kalp krizi riskini artırabileceğine dikkat çekerek, Dancing Queen eşliğinde günde sadece 5 dakika dans etmenin bile önemli faydalar sağlayabileceğini açıkladı.

Araştırmanın sonuçları, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics dergisinde yayımlandı. Çalışmada şu ifadelere yer verildi:

“Aşırı hızlı ritimler, egzersiz sonrası kalp krizi riskini artırabilir. Kalp krizi veya ani kalp hastalığı ölümü riskini en aza indirmek için dans ritmi dakikada 100 vuruşu geçmemelidir.”

Bilim insanlarına göre, doğru tempodaki müzikle yapılan kısa süreli dans bile, kalp sağlığını desteklemenin eğlenceli ve pratik bir yolu olabilir.