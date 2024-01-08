Bilim insanları açıkladı: Hayatımız boyunca kaç kez aşık oluruz?

Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:37

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:37

Aşk, insan hayatının temel dinamiklerinden biridir ve pek çok kişi hayatlarında birçok farklı aşk deneyimi yaşar. Ancak bilim dünyası, insanların kaç kez aşık olabileceği konusunda ilginç araştırmalara sahiptir.

İnsan ilişkileri uzmanı Kate Ross'a göre ise yaşamda yalnızca üç kez aşık olabiliyoruz.Oldukça ilginç...Gerçek aşk için sadece üç kez! Ancak bu rakam, bir kişinin yolculuğuna damgasını vuran tüm aşk hikayelerini ve karşılaşmaları hesaba katmıyor. Bir elmas şirketi tarafından 3 bin İngiliz erkek ve kadınla gerçekleştirilen bir ankete göre, bir kişinin hayatında yaklaşık beş kez bir ilişki içinde olması muhtemeldir.

Bu istatistikler orantısız derecede düşük görünebilir, bu nedenle bu sonuçların kökenini daha iyi anlamak için gelin farklı aşk türlerini tanımlayalım!

1. İDEALİST AŞK

Bu tür aşk, ister ergenlik döneminde ister daha sonraki yaşamda yaşanan ilk aşkı ifade eder. İdealist olarak tanımlanıyor çünkü gözlerde hoş bir gül rengi gözlükle yaşanma eğiliminde. İmrenilen kişinin eylemleri ve jestleri hayranlık uyandırır ve sonsuza kadar paylaşılan mutluluk fikri bizi kolayca büyüler.

2. YIKICI AŞK

İhtiyaçtan dolayı yaşanan bu aşk çoğu zaman bir boşluğu doldurur ya da yolumuza devam etmemize yardımcı olur. Bazen sağlıksız ve toksik yıkıcı bir ilişki yine de ihtiyaçlarımız ve arzularımız ve gerçekte nasıl bir aşk hikayesi yaşamak istediğimiz konusunda farkındalığımızı uyandırabilir.

3. SÜREKLİ AŞK

Burada bize beklenmedik bir şekilde gelen gerçek aşktan bahsediyoruz. Bu aşk, en güzel ve en sağlıklı şekilde kalbimizi ve günlük hayatımızı alt üst eder, büyümemizi, gelişmemizi sağlar.