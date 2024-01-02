Araştırma ortaya koydu: 'Kadınlar kendinden küçük erkeklerle daha mutlu'

Yayınlanma: 02.01.2024 - 14:10

Güncelleme: 02.01.2024 - 14:10

İngiltere’deki Londra Metropolitan Üniversitesi'nde ilişkilere yönelik dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmacılar, 'Cinsellik ve İlişki Terapisi' dergisinde yayınlanan araştırmaları için 24 kadınla iletişim kurdu.

Çalışma, kendilerinden genç kişilerle birlikte olan kadınların incelenen üç farklı kategoride de daha yüksek puanlar aldığını buldu.

Bu, yaş farkı olan ilişkilerde duygusal boşluk olduğu ve yalnızca fiziksel arzuların yer aldığı stereotipi çürütüyor gibi görünüyor.

Araştırmanın başındaki isim Samantha Banbury, "Bu çalışma, genç erkeklerle ilişkisi olan kadınların benzer ilişkilerde olanlardan daha az tatmin edici veya daha az başarılı olduğu yönündeki önyargılı düşünceyi sorguluyor" ifadelerini kullandı.

Projede yer alan katılımcıların 17'si "puma” olarak da nitelendirilen yani kendilerinden yedi ila 10 yaş arası genç erkeklerle çıkan kadınlardı. Geriye kalan yedi kadın ise kendi yaşlarına yakın erkeklerle ilişki içerisindeydi.

DAHA MUTLU VE DAHA TATMİNKAR

Ankete katılan ilk grubun ortalama yaşı 45 iken diğer grubun ortalama yaşı 42 idi. Çıkan sonuçlar ilk gruptaki kadınların ilişkide daha mutlu ve tatminkar olduğunu ortaya koydu. Az sayıda katılımcıyla çalışan ekip, tekrar aynı bulgulara ulaşıp ulaşmadıklarını görmek için daha fazla kadın katılımcıyla çalışmak istediklerini belirtti.