Bilim insanları açıkladı: İkna edici görünmenin basit sırrı ellerde saklı

Kanadalı ve ABD’li araştırmacılar, insan iletişiminin en önemli unsurlarından biri olan el hareketlerinin, ikna gücü üzerindeki etkisini inceledi. British Columbia, Pennsylvania ve Güney Kaliforniya Üniversiteleri tarafından yürütülen çalışmada, konuşurken yapılan bilinçli el hareketlerinin (özellikle “anlatıcı” nitelikteki jestlerin) kişinin daha güvenilir, yetkin ve ikna edici algılanmasını sağladığı ortaya kondu.

ELLERİ DOĞRU KULLANMAK KELİMELERDEN DAHA ETKİLİ

Araştırmanın yazarlarından British Columbia Üniversitesi’nden Prof. Mi Zhou, “Ellerini konuştuğu konuyu görselleştirmek için kullanan kişiler, dinleyiciler tarafından daha bilgili ve açıklayıcı algılanıyor” dedi. Zhou’ya göre, bu tür jestler konuşmayı yalnızca sözlü değil, aynı zamanda görsel olarak da güçlendiriyor.

2 BİNDEN FAZLA KONUŞMA ANALİZ EDİLDİ

Bilim insanları, bu soruya yanıt bulmak için 2.184 TED konuşmasını yapay zekâ ile analiz etti. Videolardan 200 binden fazla el hareketi tespit edilerek 10 saniyelik bölümlere ayrıldı. Bu kesitler, izleyici etkileşim oranları (beğeni, paylaşım, izlenme süresi vb.) ile karşılaştırıldı. Ayrıca konuşmacıların cinsiyeti, dili, mesleği ve video uzunluğu gibi faktörler de hesaba katıldı.

İkinci aşamada, katılımcılara aynı metni okuyan ancak el hareketleri farklı kişilerden oluşan satış sunumları izletildi. Sonuçlar, anlamı destekleyen jestlerin (örneğin bir nesnenin büyüklüğünü ellerle göstermek) hem sunumu hem de konuşmacının güvenilirliğini güçlendirdiğini ortaya koydu.

“ANLATICI JESTLER” İKNA GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Araştırmada el hareketleri üç ana kategoriye ayrıldı:

Anlatıcı jestler (illustrators): Konuşmanın içeriğini görsel olarak destekleyen hareketler.

Vurgulayıcılar (highlighters): Söyleneni yalnızca işaret eden, anlam katmayan jestler.

Rastgele hareketler: Konuyla ilgisiz el hareketleri.

Sonuçlara göre en etkili grup “anlatıcı jestler” oldu. Bu hareketleri kullanan konuşmacılar daha bilgili, kendinden emin ve anlaşılır bulundu. Vurgulayıcı veya rastgele hareketler ise konuşmayı “canlandırsa” da mesajın anlaşılmasına katkı sağlamadı.