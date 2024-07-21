Bilim insanları açıkladı: İlk görüşte aşk var mı?

Yayınlanma: 21.07.2024 - 20:35

Güncelleme: 21.07.2024 - 20:35

Fizyolojik olarak, romantizmin ilk aşamalarını aşk gibi hissettirebilecek pek çok şey oluyor - hormon akışına neden olmaktan beynin bağımlılık davranışlarına karşılık gelen bölgelerini harekete geçirmeye kadar. Bununla birlikte, bazı araştırmacılar ilk görüşte aşkın sadece şehvet olduğunu ve gerçek aşkın daha sonra, partner bağı kurulduktan sonra geldiğini savunmaktadır.

AŞK MI ŞEHVET MI·?

Peki, aşk nedir? Haddaway'in liste başı şarkısı bir yana, aşkın birkaç farklı tanımı olabilir. Merriam-Webster sözlüğüne göre aşk, "akrabalık veya kişisel bağlardan kaynaklanan, bir başkasına duyulan güçlü sevgi" iken, New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı aşkın üç kategoriye ayrılabileceğini öne sürmüştür: şehvet, çekim ve bağlılık.

BİLİMSEL OLARAK İŞLER NASIL YÜRÜYOR?

Beynin duyguları düzenleyen bölgesi olan amigdala tarafından yönlendirilen testosteron ve östrojen hormonları şehvetten sorumluyken, cazibe stres ve ödül merkezleri olan nükleus akumbens ve ventral tegmental tarafından belirlenir

Nörotransmitterler dopamin, noradrenalin ve kortizol, bir kişi birinden etkilendiğini hissettiğinde devreye girer. Bağlanma söz konusu olduğunda oksitosin ve vazopressin daha baskındır. İngiltere'deki Dr Fox Online Pharmacy'de üreme sağlığı uzmanı ve tıp yazarı olan Dr. Deborah Lee, bu nedenle birine karşı duyulan ilk çekimin muhtemelen aşk olmadığını söyledi.

İLK GÖRÜŞTE AŞK DOĞRU KİŞİYİ BULDUĞUNUZA DAİR BİR İŞARET DEĞİL!

İngiltere'deki Couples Therapy kliniğinde klinik psikoloji doktoru ve çift terapisti olan Eric Ryden, ilk görüşte aşk söz konusu olduğunda, bu duygunun daha çok şehvet duygusu olduğunu söylüyor.

Ryden, verdiği demeçte, "Ve bu güzel sarhoş edici duygular uzun sürmez" dedi. "Ayrıca, eğer uzun vadeli bir partner arıyorsanız, ilk görüşte aşk doğru kişiyi bulduğunuza dair bir işaret değildir."

"İLK GÖRÜŞTE AŞK" VÜCUDUMUZA NE YAPAR?

Psikolog Susan Albers, ilk görüşte aşkı deneyimlediğinizde vücudunuzda tam olarak neler olduğunu ve bu ilk, kısacık anların doğru miktarda bakım verildiğinde gerçek bir şeye dönüşmesinin bazı yollarını açıklıyor.

İlk görüşte aşkı deneyimlediğinizde, bu deneyim saniyeler içinde, genellikle beklenmedik bir şekilde, etkilendiğiniz kişiye sadece bir anlık bakışınızla gerçekleşir. Ve eğer o kişiyle konuşmaya başlarsanız, ona karşı hissettiğiniz çekim katlanarak artar. Çoğu zaman insanlar ilk görüşte aşktan havai fişek ya da kıvılcımların uçuşması gibi bahsederler. Dr. Albers, "Bu deneyimin yoğunluğuna kapılmak çok kolaydır" diyor.

"İLK GÖRÜŞTE AŞKTI" DİYEN ÇİFLTER DOĞRU MU SÖYLÜYOR?

Peki, neden başarılı çiftlerin ilk tanıştıklarında bunun ilk görüşte aşk olduğunu söylediklerini ve gerisini zamana bıraktıklarını bu kadar sık duyuyoruz?

Öncelikle bunun nedeni, çekici olduğunu düşündüğümüz insanlara daha olumlu özellikler atfetme eğiliminde olduğumuz, hale etkisi adı verilen psikolojik bir davranış olabilir. Bir başka neden de seçici hafıza önyargısı ve çiftlerin ilişkilerine dair hafızalarını güçlendirmeye yönelik içsel arzuları olabilir.

"İnsanlar nasıl tanıştıklarını anlattıklarında ve bunun ilk görüşte aşk olduğunu söylediklerinde, bazen seçici hafıza önyargısına sahip oluyorlar" diyor Dr. Albers. "Hikayeyi bu tanıma uyacak şekilde yeniden yazıyorlar ya da bu şekilde aşık olunduğuna inanarak kendini gerçekleştiren bir kehanette bulunuyorlar."