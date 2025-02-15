Bilim insanları açıkladı: İnsan vücudunun yaşadığı en büyük acı belirlendi

Yayınlanma: 15.02.2025 - 19:01

Güncelleme: 15.02.2025 - 19:01

2020 yılında yayınlanan bir araştırma, insan vücudunun deneyimleyebileceği en dayanılmaz acıyı belirlemek amacıyla 1.600’den fazla küme baş ağrısı hastasına çeşitli ağrı türlerini karşılaştıran bir anket yaptı.

EN AĞIR ACI: BAŞ AĞRISI

Katılımcılardan, küme baş ağrısını kırık kemik, bıçak yarası ve migren gibi yaygın acılarla kıyaslamaları istendi. Araştırma sonucunda, küme baş ağrılarının ortalama 9.7/10 puan ile en yüksek acı seviyesi olarak belirlendiği ortaya çıktı.

Amerikan sağlık kurumu Mayo Clinic’e göre küme baş ağrıları, "çok şiddetli bir baş ağrısı türü" olarak tanımlanıyor ve ataklar halinde ortaya çıkıyor. Bu ataklar, haftalar hatta aylar boyunca sürebilir.

Küme baş ağrılarının belirtileri şunlardır:

Gözün arkasında şiddetli bir ağrı hissi (Bu ağrı yüz, baş ve boyuna yayılabilir.)

Başın tek tarafında yoğun ağrı

Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı ile birlikte gelen ağrı

Cilt renginde değişiklikler ve yüzde belirgin bir hassasiyet hissi

Yoğun huzursuzluk ve rahatsızlık hissi

Bu tür baş ağrıları, hayatı tehdit etmese de hastaların günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor ve şiddetli ağrı krizleri nedeniyle bireyleri zor durumda bırakabiliyor.

ŞİDDETLİ AĞRILARI OLAN DİĞER HASTALIKLAR DA VAR

Araştırmada küme baş ağrılarının ardından ikinci en şiddetli acı, ortalama 7.2 puan ile doğum sancısı oldu.

Üçüncü sırada ise 7 puan ile pankreatit (pankreas iltihabı) yer aldı.

Böbrek taşları ise 6.9 puanla dördüncü sırada kendine yer buldu. Daha önce yapılan bazı araştırmalar, böbrek taşlarının en şiddetli acılardan biri olduğunu öne sürse de, bu yeni çalışma küme baş ağrılarının daha acı verici olduğunu ortaya koydu.

Ağrı seviyesi 5’in üzerinde olan diğer durumlar:

Silah yarası

Safra kesesi taşları (kolelitiazis)

Omurilik disk kayması

Migren atakları

Fibromiyalji (kronik kas ve iskelet ağrısı)

Kemik kırıkları

KALP KRİZİ O KADAR ACI ÇEKTİRMİYOR

Kalp krizleri ölümcül olabilen ciddi sağlık olayları arasında yer alsa da, bu araştırmaya göre insanlar tarafından yaşanan en şiddetli ağrı olarak görülmüyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, her yıl 805.000 Amerikalı kalp krizi geçiriyor ve kalp hastalıkları dünya çapında en yaygın ölüm nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ancak, küme baş ağrıları her ne kadar ölümcül olmasa da, dünyada yalnızca %0.1’lik bir kesimi etkileyen nadir bir rahatsızlık olmasına rağmen, yaşayan kişiler için en şiddetli acı türü olarak kabul ediliyor.