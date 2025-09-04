Bilim insanları açıkladı: Kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasının ardındaki 5 bilimsel neden

Hayat beklentisi üzerine yapılan araştırmalar, dünyanın pek çok yerinde kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığını gösteriyor. Bu durum yalnızca genetik değil; biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin birleşimiyle ortaya çıkıyor. Kadınların bağışıklık sisteminden hormon dengesine, yaşam alışkanlıklarından sağlık kontrollerine kadar pek çok etken, onların erkeklere kıyasla daha uzun bir ömre sahip olmasına katkı sağlıyor. Peki, kadınların uzun yaşam sırrı tam olarak nereden geliyor? İşte, kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasının başlıca sebepler...

KADINLARIN ERKEKLERDEN DAHA UZUN YAŞAMASININ ARDINDAKİ 5 BİLİMSEL NEDEN

1. Genetik ve hormonal farklılıklar

Kadınların sahip olduğu östrojen hormonu, kalp ve damar sağlığını koruyucu etki gösteriyor.

Erkeklerde daha fazla bulunan testosteron, risk alma davranışlarını artırarak ömür süresini kısaltabiliyor.

Kadınların genetik yapısı, bağışıklık sisteminin daha güçlü çalışmasına katkı sağlıyor.

2. Daha güçlü bağışıklık sistemi

Kadınların bağışıklık sistemleri, enfeksiyonlara karşı daha dayanıklı.

Özellikle grip ve solunum yolu hastalıklarında erkeklerin daha ağır semptomlar göstermesi bu farkı destekliyor.

3. Yaşam tarzı tercihleri

Araştırmalar, erkeklerin kadınlara kıyasla daha fazla alkol ve sigara tükettiğini gösteriyor.

Kadınlar genel olarak sağlık kontrollerine daha fazla önem veriyor.

4. Risk alma davranışları

Erkekler, özellikle genç yaşlarda daha çok riskli davranışlar sergiliyor.

Trafik kazaları, tehlikeli sporlar veya iş kazaları bu farkın önemli sebeplerinden biri.

5. Sosyal ve psikolojik etkenler