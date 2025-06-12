Bilim insanları açıkladı: Uçakta hayatta kalma şansınızı artıran koltuk hangisi?

Uçak yolculukları, modern ulaşımın en hızlı ve konforlu yollarından biri olsa da pek çok yolcu uçağa binerken güvenliği düşünmeden edemez. Özellikle koltuk seçimi yaparken bazı yolcular manzara ya da bacak mesafesine öncelik verirken, bazıları da “acil durumda en güvenli yer neresi?” sorusunun peşindedir. Peki gerçekten uçakta bazı koltuklar diğerlerine göre daha mı güvenli?

ARKADA OTURANLAR DAHA ŞANSLI

Federal Aviation Administration (FAA) ve çeşitli havacılık güvenliği araştırmalarına göre, uçak kazalarında hayatta kalma oranı en yüksek olan koltuklar genellikle uçağın arka kısmında yer alıyor. Özellikle kuyruk bölümüne yakın olan koltuklarda oturan yolcuların, kaza durumunda hayatta kalma ihtimalinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiş.

KANAT ÜSTÜNDE OTURMAK NEDEN RİSKLİ OLABİLİR?

Uçağın tam ortasında, yani kanat hizasında oturmak genellikle daha az sarsıntı hissedilen bir alan olsa da yakıt tanklarının da bu bölgede bulunması nedeniyle kaza anlarında ekstra risk taşıyabiliyor. Yangın veya patlama durumlarında, bu bölümdeki yolcular daha fazla tehlike altında kalabiliyor.





ACİL ÇIKIŞ KAPILARINA YAKINLIK

Acil çıkış kapılarına yakın koltuklar, tahliye sürecinde büyük avantaj sağlar. Ancak bu koltuklar çoğu zaman sorumluluk gerektirir ve belirli kurallara tabidir. Fiziksel olarak acil durumda kapıyı açabilecek yolcuların oturması tercih edilir.

PENCERE Mİ, KORİDOR MU?

Kaza anında çarpma etkisinden korunmak açısından pencere kenarı koltuklarının bazı avantajları olabilir. Ancak acil tahliye gerektiğinde, koridor koltuğunda oturan yolcular daha hızlı çıkış sağlayabilir. Bu, koltuk tercihinde önemli bir denge unsuru.

RAKAMLAR NE DİYOR?

2015 yılında Time dergisinin yayımladığı bir analizde, 35 yıllık uçak kazaları incelendi. Sonuçlar, uçağın arka üçte birlik kısmında oturanların hayatta kalma oranının %69 olduğunu gösterdi. Bu oran, ön kısımda oturanlara göre daha yüksek.