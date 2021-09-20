Bilim insanları açıkladı: Uçuştan önce PCR testi ne kadar etkili?

20 Eylül 2021 Pazartesi, 17:11

ABD’de yapılan yeni bir çalışma, uçuştan önce Covid-19 testi yaptırmanın, enfekte olmuş yolcuların sayısını büyük ölçüde azaltığını ortaya koydu.

Mayo Clinic, Georgia Halk Sağlığı Departmanı ve Delta Air Lines'tan araştırmacılar, hava yoluyla seyahat eden 10 bin kişinin verilerini inceledi. Uçuştan 72 saat öncesine kadar PCR testi yaptırmanın enfekte yolcu sayısını yaklaşık yüzde 99,95 oranda düşürdüğü görüldü. Bu rakam, uçakla seyahat eden 2 bin kişiden yalnızca birinin Covid-19'a yakalanabileceği anlamına geliyor.

NTV'nin aktardığına göre, Mayo Clinic Proceedings'de yayınlanan çalışma için ekip, Aralık 2020'den Mayıs 2021'e kadar Delta Air Lines’ın ön kontrol test programına baktı.

YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELEDİ

Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'ndan veya New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Roma veya İtalya'ya seyahat eden 9 bin 853 kişinin verileri incelendi.

BEŞ TEST SEÇENEĞİNE BAKILDI

Çalışmada beş farklı test seçeneği değerlendirildi:

72 saatlik uçuş öncesi moleküler test ve havaalanında moleküler test; 72 saatlik uçuş öncesi moleküler test ve havaalanında bir antijen testi; sadece havaalanında antijen testi, sadece havaalanında moleküler test veya hiç testin yapılmadığı seçenek.

PCR TESTLERİ VE HIZLI ANTİJEN TESTLERİ ARASINDA HANGİ FARKLAR VAR?

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri olarak da bilinen moleküler testler, Covid-19 tespit etmek için altın standart olarak kabul ediliyor. Bir hastanın mukus veya tükürüğünde corona virüsün genetik materyalini tespit ettikleri için yüksek doğrulukta sonuç veriyorlar.

Ancak, numunenin bir laboratuvara gönderilmesi ve bir profesyonel tarafından analiz edilmesi gerektiğinden, PCR testleri diğer seçeneklere göre daha maliyetli ve sonucun çıkması daha uzun sürüyor.

Sonuçların çıkması en az bir gün sürüyor. Bu durum ise PCR testlerinin yaygın sürveyans (Bulaşıcı hastalık sürveyansı, hastalıkların ilerleme modellerini belirleyebilmek için yayılımlarının takip edildiği, epidemiyolojik uygulamaların tamamına verilen isim) için kullanılmasını zorlaştırıyor.

Diğer taraftan, hızlı testler, corona virüsün yüzeyinde bulunan antijenleri tespit etmeye çalışıyor. Bu tarama yöntemi PCR’dan daha hızlı sonuç veriyor ve sonuçlar 15 dakika içinde çıkıyor. Yanlış negatif olma olasılığı yüksek olduğundan, gerçekten enfekte olmalarına rağmen negatif sonuç alan Covid-19 hastalarıyla karşılaşabiliyor.

HER İKİ BİN YOLCUDAN YALNIZCA BİRİ ENFEKTE OLABİLİR

Çalışma kapsamında, teste tabi tutulan yaklaşık 10 bin yolcudan dördü (yüzde 0.04) hem moleküler test hem de hızlı antijen tarafından pozitif test edildi ve uçmalarına izin verilmedi. Bu sonuç Delta Air Lines ile uçan yaklaşık her 2 bin kişiden yalnızca birinin Covid-19 ile enfekte olacağı anlamına geliyor.

"OLDUKÇA DÜŞÜK BİR SAYI"

Mayo Clinic'te bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan baş yazar Dr Aaron J Tande CNBC'ye verdiği demeçte, "Bu oldukça düşük bir sayı. Testler, insanlar için daha güvenli bir uçuş gerçekleştirilmesini sağlıyor ve bizim istediğimiz de bu" dedi.

Öte yandan, uçuştan önce test yapılmaması seçeneğinde enfeksiyon oranları hızla yükseldi. Bu durum, yolcuların yüzde 0,2’si veya her 500 kişiden birinin enfekte olması anlamına geliyor.