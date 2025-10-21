Bilim insanları açıkladı: Yakın arkadaşlık için kaç saat gerekir?

ABD’de Kansas Üniversitesi’nden sosyal psikolog Prof. Jeffrey Hall, arkadaşlıkların derinliğini ölçmek amacıyla yürüttüğü çalışmada, iki kişi arasındaki samimiyet düzeyinin geçirilen ortak zamanla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu.

50 SAAT TANIDIK, 200 SAAT DOST

Araştırmaya göre birini “tanıdık” kategorisinden çıkarıp “arkadaş” olarak görmeye başlamak için yaklaşık 50 saat birlikte vakit geçirmek gerekiyor.

Gerçek bir “yakın arkadaşlık” düzeyine ulaşmak ise 200 saatten fazla ortak zaman paylaşımı gerektiriyor.

Bu süreye yüz yüze geçirilen vakitlerin yanı sıra telefon görüşmeleri, birlikte yapılan aktiviteler ve paylaşılan deneyimler de dahil ediliyor.

KALİTELİ ZAMANIN ÖNEMİ

Prof. Hall’a göre arkadaşlık, yalnızca süreden ibaret değil. “Birlikte geçirilen zamanın niteliği, niceliğinden daha önemli” diyen Hall, samimi sohbetlerin, ortak ilgi alanlarının ve duygusal paylaşımın dostluğu hızla derinleştirdiğini belirtiyor.

SOSYAL MEDYADA ARKADAŞLIK İLLÜZYONU

Araştırma, dijital çağda sıkça tartışılan bir konuyu da gündeme taşıyor: Sosyal medyada sık etkileşime girmek, gerçek dostluk için yeterli değil. Uzmanlar, “ekran başında geçirilen saatlerin” samimi bağ kurmada yüz yüze iletişimin yerini tutmadığını vurguluyor.