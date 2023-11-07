Bilim insanları araştırdı: Genlerin karındaki 'baklava' sayısına etkisi nedir?

Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:55

Güncelleme: 07.11.2023 - 15:55

Birçok kişi sağlıklı hayata sahip olmak, fit görünüm elde etmek, yaptığı başka bir sporu desteklemek için karın kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler yapıyor.

Verilen emeğin sonunda karın bölgesinde 6 kasın ortaya çıkması, sporu yapan kişi için de motivasyon kaynağı olabilir.

Fakat bu görüntüye sahip olmak bazı kişiler için mümkün değil.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre nedeni de sıkı bir egzersiz programı uygulamamalarından değil, fiziksel olarak uygun genlere sahip olmamalarından kaynaklanıyor.

Buna bağlı olarak kişilerde 6 yerine, 4 ya da 8 karın kası ortaya çıkabiliyor.

KESİŞME KAS SAYILARINI BELİRLİYOR

Herkesin karın duvarı, leğen kemiğinden kaburgalara kadar uzanan beş farklı kastan oluşuyor.

Bu kaslar omurgayı korumaya, dengeyi desteklemeye ve hareketliliği artırmaya yardımcı oluyor.

Rektus abdominis olarak bilinen karın ön duvarındaki en uzun çift kas, dikey olarak uzanıyor.

Yeterli egzersiz yapan ve yağ oranı düşük olan kişilerde de bu altılı karın kası olarak görünüyor.

Kuzey Karolina Wake Forest Üniversitesi'nden fizyolog Andrew Wells, "Sahip olduğunuz tendon kesişme sayısı, kaç karın kasınızın görüleceğini belirliyor" dedi.

NEDENİ DNA'DA YATIYOR

Araştırmalara göre insanların yaklaşık yüzde 60'ı üç tendinöz kesintisiyle doğuyor. Bu da birçok kişinin doğru egzersiz ve diyet programıyla altılı karın kası görünümünü elde edebileceğini gösteriyor.

Öte yandan insanların yüzde 20'sinde de 4 kesişme noktası bulunuyor ve bu da 8 karın kası görünümüne yol açıyor.

Çok daha nadir durumlarda da kişinin karın kaslarının daha az olabileceği biliniyor.

Fakat Alabama'daki Huntingdon Spor Bilimleri ve Beden Eğitimi Bölümü'nden Prof. Michele Olson'a göre, sahip olduğunuz karın kasları sayısının, merkez (core) bölgenizin gücüyle herhangi bir ilgisi yok.

Öte yandan Olson, "Sekizli yapıyla doğmak, diğerlerinden daha güçlü karın yapısına sahip olduğunuz anlamına gelmiyor" dedi.

DÜZENLİ EGZERSİZ VE KALORİ AÇIĞI ÖNEMLİ

Bilim insanları henüz iki farklı kas yapısına sahip olmanın herhangi bir faydası olup olmadığından emin değiller.

Fakat Olson'a göre daha çok tendon kesişimine sahip bireylerin hareket kabiliyetleri, diğerlerinden fazla olabilir.

Wells'e göre güçlü ve belirgin karın kaslarına sahip olmanın yolu kalori açığı oluşturmak ve düzenli egzersizden geçiyor.

Günlük aldığınız kalori miktarınızı düşürmek karın kaslarının hemen üzerinde yer alan yağ dokusunun incelmesine yardımcı olabilir.

Öte yandan uzmanlar, gereğinden fazla aç kalıp vücudunuzu aşırı yormanın sağlıklı bir davranış olmadığını belirterek uyarıyor