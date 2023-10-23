Kanlı festivalin, acı travması hafızalarda: Vücutlarına dövme yaptırıyorlar!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 10:37

Güncelleme: 23.10.2023 - 10:40

Hamas'ın "Aksa Tufanı" kapsamında Yahudi bayramı Sukot'u kutlamak için organize edilen Süpernova Müzik Festivali'ne saldırısı gündemde yerini korumaya devam ediyor.

Birçok kişinin hayatını kaybetmesi ve Hamas tarafından kaçırılmasının ardından festival, ülkede acı bir sembol haline geldi.

Öyle ki, festivalde yaşanan trajedi sonrası İsrailli dövme sanatçısı Liav Forer'e, dövme yaptırmak isteyenler akın etti.

Fotoğraf: Yediot Aharonot

Ynet'in aktardığına göre, İsrail vatandaşları, festival saldırısını simgeleyen "Nova" ve "7 Ekim" başta olmak üzere "Davud Yıldızı" gibi ülkenin önemli sembollerini vücuduna dövme olarak kazıtmaya başladı.

Fotoğraf: Yediot Aharonot

Liav Forer, festival saldırısından sonra bu konuda dövme yaptırmak için kendisine çok sayıda talep geldiğini ve üvey kardeşinin de saldırıda hayatını kaybettiğini belirterek, "(İkinci Dünya Savaşı'nda) O zamanlar da dövüldüğümüz gibi... Bu sefer bunu kendi seçimimizle yapıyoruz. Bu dövmeler, bizi birleştirecek ve güçlü tutacak, böylece kazanacağımızı biliriz" dedi.

Fotoğraf: Yediot Aharonot

Forer, Hamas tarafından kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde esir halde görüntüleri yayınlanan Mia Shem'in de kendisiyle birlikte çalıştığını ifade etti.

Fotoğraf: Mia Shem

Mia Shem'in kaçırılmadan bir gün önce dövme stüdyosunda dövme modelleri çizdiğini aktaran Forer, "Kendisi benim için çalışan bir arkadaşım, bana yardım etmeye gelirdi. Kendine dövme yapmayı öğrenmeye başladı, bu onun hayaliydi" diye konuştu.

Fotoğraf: Yediot Aharonot

Forer ayrıca, şunları kaydetti:

"7 Ekim olaylarından sonra ilk başta sessizlik vardı. Bir üvey kardeşimi ve 20'den fazla tanıdığımı kaybettim ve çalışmaya hazır değildim. Kimsenin de dövme yaptırmak isteyeceğini düşünmemiştim. Sonra vücutlarındaki acılarını ifade etmek, kaybı anmak ve dövmek isteyen insanlardan birçok istek ve talep aldım. Tanıdıklarını kaybetmemiş insanlar bile gelip dövme yaptırmak istediler. Bu dövmeler, bizi daha güçlü kılıyor, sadece ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor."

Fotoğraf: Yediot Aharonot

SÜPERNOVA MÜZİK FESTİVALİ SALDIRISI

Hamas'ın "Aksa Tufanı" kapsamında İsrail İsrail yerleşimlerine yönelik başlattığı saldırıların biri de Gazze sınırına yakın bir bölgede gerçekleştirilen Süpernova müzik festivali oldu.

Yahudi bayramı Sukot'u kutlamak için açık hava etkinliği şeklinde organize edilen Süpernova Festivali'nde, siren sesleri ve alana düşen roketler saldırının habercisi olmuştu.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, bazı kişilerin de Hamas tarafından kaçırılarak Gazze'ye götürüldüğü festival, İsrail'de 7 Ekim travması yaratmıştı.

İsrailli arama ve kurtarma örgütü Zaka’nın açıklamasına göre Hamas saldırısı sonucunda festivalde 260 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.