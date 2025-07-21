Bilim insanları uyardı: Anne karnındaki beslenme diyabeti tetikleyebilir

Gebelikte tüketilen gıdalar, yalnızca annenin sağlığını değil, doğacak çocuğun bağışıklık sistemini de etkileyebilir. Journal of Epidemiology & Community Health dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, iltihaplanmayı artıran (inflamatuar) diyetlerin, çocuklarda tip 1 diyabet gelişme riskini %16 oranında artırabileceği tespit edildi.

TİP 1 DİYABETLE BESLENME ARASINDAKİ BAĞLANTI

Danimarka Ulusal Doğum Kohortu’ndan elde edilen 67.701 anne-çocuk çiftinin verilerinin incelendiği araştırmada, hamileliğin ortasında (yaklaşık 25. hafta) annelere uygulanan detaylı beslenme anketleri ile her bir kadına “EDII” (Empirical Dietary Inflammatory Index) adı verilen inflamatuar diyet puanı atandı.

Puanı yükselten gıdalar arasında kırmızı ve işlenmiş etler, şekerli içecekler, rafine tahıllar, kızartmalar ve trans yağlar yer alırken; yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak, domates, tam tahıllar, meyve, kahve ve çay gibi anti-inflamatuar gıdalar puanı düşüren besinler arasında yer aldı. Araştırma sonucuna göre EDII puanındaki her bir birim artış, çocukta tip 1 diyabet riskini %16 oranında artırdı.

RİSK YALNIZCA DİYETLE SINIRLI DEĞİL

Araştırmanın başyazarı Prof. Sjurdur F. Olsen, Newsweek’e yaptığı açıklamada, hamileliğin ortasında üç bağımsız risk faktörünün öne çıktığını belirtti: inflamatuar diyet, yüksek gluten tüketimi ve sigara kullanımı. Şaşırtıcı biçimde sigaranın da bu tabloda “koruyucu” gibi göründüğünü ancak bunun başka biyolojik etkenlerle ilişkili olabileceğini ifade eden araştırmacılar, bu bulgunun nedenlerini anlamak için daha fazla çalışma gerektiğini vurguladı. Günde 10 gramlık gluten artışının çocukta diyabet riskini %36 artırdığı da dikkat çeken bir başka bulgu olarak öne çıktı.

ANNE KARNINDA BAĞIŞIKLIK TEMELLERİ ATILIYOR

Tip 1 diyabet, bağışıklık sisteminin pankreastaki insülin üreten hücrelere saldırmasıyla gelişen bir otoimmün hastalık. Genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkıyor ve ömür boyu insülin tedavisi gerektiriyor.

Genetik yatkınlık önemli bir faktör olsa da, vakaların dünya genelinde her yıl %3-4 oranında artması çevresel etkenlerin de büyük rol oynadığını gösteriyor.

Araştırmacılar, “düşük seviyeli inflamasyon”un doğum öncesi dönemde bağışıklık sisteminin nasıl şekillendiği konusunda önemli bir belirleyici olduğunun altını çiziyor.