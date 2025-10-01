Bilim insanları uyardı: Çay kahve dengesi yaşam süresini etkiliyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.10.2025 12:30:00
Haber Merkezi
İngiltere’de yapılan kapsamlı bir araştırma, günde 7-8 bardak çay, kahve ve su karışımı tüketmenin erken ölüm riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

British Journal of Nutrition’da yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, günlük içecek tüketiminde doğru dengeyi kurmak yaşam süresini uzatabilir. 182 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırmada, çay, kahve ve suyun belirli oranlarda tüketilmesinin ölüm riskini azalttığı gözlemlendi.

ÇAY, KAHVE VE SUYUN DENGESİ

Araştırmaya katılan 182.770 İngiliz yetişkinin içecek alışkanlıkları 2009-2012 yılları arasında kaydedildi. Analizler, günde 7-8 bardak çay, kahve ve su içenlerin tüm nedenlere bağlı erken ölüm riskinde en düşük seviyeye sahip olduğunu gösterdi. Özellikle çay ve kahvenin 2:3 oranında tüketilmesi, kanser, kalp-damar, solunum ve sindirim hastalıklarından ölümleri azaltan en faydalı kombinasyon olarak öne çıktı.

FAZLASI ZARARLI OLABİLİR

Bilim insanları, günde 4 bardaktan fazla içecek tüketenler için su yerine çay veya kahvenin tercih edilmesinin yararlı olabileceğini belirtiyor. Ancak 9 bardak ve üzeri tüketimlerde bu alışkanlık kalp hastalıklarından ölüm riskini artırabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, “uzun yaşamın anahtarı yeterli sıvı almak” diyerek, günlük 7-8 bardak içeceğin ideal sınır olduğunu vurguluyor.

ARAŞTIRMANIN SINIRLARI

Çalışmanın gözlemsel olduğu, yani doğrudan “çay ve kahve ömrü uzatıyor” sonucuna varılamayacağı ifade edildi. Ayrıca katılımcıların içeceklerini nasıl hazırladıkları –örneğin şeker veya süt ekleyip eklemedikleri– kayda geçirilmedi. Bu faktörlerin besin değerini ve sağlık etkilerini değiştirebileceği belirtiliyor.

