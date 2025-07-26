Bilim insanları uyardı: Dünya'nın dönüşü hızlandı

Zaman ölçümünde temel aldığımız 24 saatlik gün kavramı, Dünya'nın dönüş hızına bağlı. Ancak gezegenimiz bu yaz hızlanıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında Dünya’nın dönüşü, standart gün süresinden yaklaşık 1.3 ila 1.5 milisaniye daha kısa sürecek.

GÜNLER MİLİSANİYELERLE KISALIYOR

Live Science’ın haberine göre, 22 Temmuz ve 5 Ağustos 2025 tarihlerinde Dünya’nın dönüş hızı artacak ve bu da her bir günün yaklaşık 1.3–1.5 milisaniye kısalmasına neden olacak.

Zaman ölçüm sitelerinden timeanddate.com, şimdiye kadar ölçülen en kısa günün 5 Temmuz 2024 olduğunu belirtiyor. O gün, Dünya dönüşünü 1.66 milisaniye daha erken tamamlamıştı. Önceki rekor ise 30 Haziran 2022’de 1.59 milisaniyeydi.

NEDEN HIZLANIYORUZ?

Dünya’nın dönüş hızındaki bu artışın olası nedenlerinden biri Ay’ın konumu. 22 Temmuz ve 5 Ağustos’ta Ay, Dünya’nın ekvatorundan en uzak noktada olacak.

Bu konumda Ay’ın Dünya üzerindeki çekim etkisi zayıflıyor. Direnç azaldıkça gezegenin dönüşü bir miktar hızlanıyor ve günler milisaniyelik de olsa kısalıyor. Uzmanlara göre ayrıca büyük depremler de yer altı kütlesini yeniden dağıtarak gezegenin dönüş hızını etkileyebiliyor.

ZAMANIN KESİNLİĞİ TEHLİKEDE Mİ?

Avustralya Ulusal Ölçüm Enstitüsü’nden Dr. Michael Wouters, insanlık tarihinde zamanın giderek daha hassas hesaplanması gerektiğini vurguluyor:

“Geçmişte ne zaman ekim yapılacağını bilmek yeterliydi. Bugün ise atomik düzeyde hassas saatlere ihtiyaç duyuyoruz.”

Wouters, laboratuvarlarında kullanılan atom saatlerinin biri zamanın kaynağını oluştururken, diğerlerinin onun doğruluğunu test ettiğini belirtiyor.

BİR SANİYEYİ GERİ ALMAK GÜNDEMDE

Dünya'nın dönüş hızının artması, evrensel zamanla (UTC) uyumlu olarak çalışan atom saatleriyle arasında sapmalara neden oluyor.

Bu farkı dengelemek amacıyla bugüne kadar 1972 ve 2016 yıllarında olmak üzere iki kez “artık saniye” eklendi. Ancak Dünya bu hızla dönmeye devam ederse, ilk kez bir saniyenin geri alınması gündeme gelebilir.

Wouters, “Birkaç saniyelik fark yüz yıl boyunca birikse bile insanlar bunu fark etmez” diyerek değişimin günlük yaşamı etkilemeyeceğini söylüyor.